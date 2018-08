Filmskaperen Iram Haq vant pris for beste filmmanus under Amanda-utdelingen. Prisen vant hun for «Hva vil folk si».

I filmen følger vi en 16 år gammel norsk-pakistansk jente som havner i kulturkonflikt med familien sin på grunn av et romantisk forhold.

De andre nominerte var Eskil Vogt og Joachim Trier for «Thelma» og Siv Rajendram Eliassen og Anne Bache-Wiig for «Utøya 22. juli».

Haq vant også prisen for beste regi.

