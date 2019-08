Irans utenriksminister advarer Norge mot militært nærvær i Persiabukta

– Dere kan ikke forvente at vi vil sitte stille når noen kommer til våre grenser for å true oss, sier Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif.

– Historisk erfaring tilsier at militært nærvær gjør Persiabukta mindre trygg og fører til økt spenning, sier den iranske utenriksministeren til NTB.

Mohammad Javad Zarif var torsdag på besøk i Oslo for å møte statsminister Erna Solberg, utenriksminister Ine Eriksen Søreide, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og medlemmer av Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

Han var også tilstede under et NUPI-seminar om situasjonen i Persiabukta. På spørsmål om hva hans budskap er til Norge når det gjelder USAs plan om et militært nævær i bukta, svarer Zarif at han ikke tror dette vil gjøre området tryggere.

Han poengterer at det finnes billigere måter å hanskes med den spente situasjonen, og han slår fast at Iran ikke vil sitte stille dersom planene gjennomføres.

– Det er klart at USAs intensjon med dette nærværet til sjøs i Persiabukta er å imøtegå Iran. Så hvis det kommer et nærvær til sjøs i Persiabukta, der formålet med å være der er å imøtegå Iran, kan dere ikke forvente at vi vil sitte stille når noen kommer til våre grenser for å true oss, sier Zarif.

– Vi driver ikke med trusler mot andre, men vi godtar aldri trusler mot oss. Mitt råd er at det fins mye bedre framgangsmåter. Mye, mye bedre framgangsmåter, legger han til.

Zarif ber USA holde seg unna og overlate sikringen av Persiabukta til landene som er avhengige av den.

– Jeg kan forsikre dere om at det er USA som er kilden til usikkerhet i Persiabukta, ikke motsatt.

