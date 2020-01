IS-siktet kvinne erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen

Den IS-siktede kvinnen samtykker til varetektsfengsling i fire uker og vil samarbeide med PST, sier hennes forsvarer.

– Min klient har sagt seg villig til å samarbeide med PST. Det er planlagt en omfattende avhørsprosess i aller nærmeste framtid, sa den terrorsiktedes forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus på en pressekonferanse søndag ettermiddag.

Nordhus sier de fikk beskjed av Utenriksdepartementet 16. oktober i fjor høst om at de hadde besluttet å forsøke å hente ut kvinnen og barna fra leiren.

– Det var avgjørende av hensyn til sikkerheten for barna og deres mor at jeg bevarte den fullstendige taushet om opplysningene jeg fikk. Det måtte vi gjøre. Mor ble selvfølgelig orientert, sier han.

Takker MDG

Barna er nå på sykehus.

– Begge barna blir nå godt ivaretatt av helsepersonell. Men jeg må av hensyn til barna be om forståelse for at jeg nå ikke har noen mulighet til å kommentere noe mer om barnas helsesituasjon, sier han.

Nordhus retter en spesiell takk til MDGs Une Bastholm og også Utenriksdepartementet.

– Jeg retter en spesiell takk til alle UDs ansatte. De har spilt en avgjørende rolle for å redde livet til femåringen, sa han.

Besteforeldrenes kamp

Barnas besteforeldre takkes også.

– Uten besteforeldrenes utrettelige kamp for de to barnebarna ville familien aldri ha overlevd. Deres årelange innsats og også deres innsats de siste månedene har vært avgjørende for vellykket evakuering, sa Nordhus.

Han sier at han har hatt tre hovedfokusområder siden det ble kjent at familien skulle hentes til Norge.

– Det første var å sikre at de norske barna og deres mor kom trygt og skjermet hjem til Norge. Det andre var at jeg ønsket å ivareta mine forpliktelser som kvinnens forsvarer, ved først å få snakket med henne om saken. Det tredje var ønsket om også å sikre at Politiets sikkerhetstjeneste først av alle skulle få kvinnens stillingtagen til straffskyld, sa han.