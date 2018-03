Isabel Blanco er ute av «Mesternes mester»

- Jeg er stolt over å ha kommet så langt, sier Isabel Blanco.

Semifinalen i «Mesternes mester» er over, og deltakerne har vært gjennom en rekke svært krevende øvelser. Til slutt var det håndballspilleren Isabel Blanco som fikk lavest poengsum totalt, og måtte derfor forlate konkurransen.

- Det var kjedelig å ryke rett før finalen, men samtidig så følte jeg at jeg hadde gjort det jeg kunne. Og når man kjenner på den følelsen, så må man nesten bare være fornøyd. Jeg var stolt over å ha kommet så langt, sier Blanco til Nettavisen.

Med Blanco ute, er det Gro Hammerseng-Edin, Solveig Gulbrandsen og Espen Jansen som går videre til finalen.

ISABEL BLANCO trosset smertene under øvelsen «Tyngdekraften». Se video øverst i saken.

Heier på Gro



Blanco røk ut til tross for at bettingselskapene hadde henne som favoritt blant damene. Selv ville Blanco satt pengene sine på Gro Hammerseng-Edin, og håper fortsatt at det er hun som stikker av med seieren.

- Alle tre hadde gjort det bra og fortjente finaleplassen, men jeg har jo kjent Gro i 25 år og hun er en av mine nærmeste venninner. Så jeg heier jo på henne, sier Blanco.

Blanco og Hammerseng-Edin har spilt håndball sammen i mange år, og kjenner hverandre godt - både på og av banen.

- Jeg har aldri møtt noen som er så psykisk sterk som Gro, hun er veldig god til å overvinne negative tanker. Mot slutten av konkurransen betyr psyken stadig mer, du begynner å bli sliten og lei, og det tærer på kreftene. Da betyr psyken mye, sier Blanco.

BEEPTEST: Solveig Guldrandsen, Espen Jansen og Gro Hammerseng-Edin er i finalen.

Skummelt



Hvis Hammerseng-Edin eller Gulbrandsen vinner, blir det første gang en kvinne tar seieren i Mesternes mester.

- Det hadde vært veldig gøy om ei dame vant, sier Blanco.

Håndballspilleren synes det var skummelt å takke ja til Mesternes mester, men er i etterkant veldig glad for at hun trosset frykten.

- Man må vise seg fra alle sider når man takker ja til et slikt konsept - også de sårbare. I tillegg grudde jeg meg litt til å kaste meg ut i konkurranse igjen, men det gikk veldig bra, sier Blanco, og avslutter:

- Mesternes mester var både veldig gøy, men også mentalt tøft. Det jeg sitter igjen med som den beste opplevelsen er alle de fantastiske menneskene som var med, både blant deltakerne og produksjonen.

