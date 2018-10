Isabel Raad: - Det er en helt ubeskrivelig følelse at noen faktisk ser opp til meg

- Mange unge jenter vil kopiere bloggerne i håp om å bli like fremgangsrike selv, sier psykolog Ole Jacob Madsen.

«Blir helt rørt av deg! Sitter her med tårer i øynene og tenker på hvor fantastisk bra du er. Har fulgt med på deg siden Paradise og synes det er helt sinnsykt hvor mye du har oppnådd bare på noen få år!»

«Du er seriøst den sterkeste dama jeg vet om! Og så pen?!»

«Jeg er så stolt av deg.»

«Du er utrolig sterk og jeg ser veldig opp til deg.»

Dette er tilfeldig utvalgte meldinger fra kommentarfeltet på bloggen til Isabel Raad. Hver dag er rundt 30.000 nordmenn innom bloggen hennes, som i stor grad handler om Raads hverdag, klær og sminke.

Svært få av de 30.000 leserne kjenner Isabel Raad. De færreste har i det hele tatt sett henne på gata, langt fra hilst på henne. Altså er de totalt ukjente mennesker. Likevel støtter de henne, oppmuntrer og gir ros, sender hjerter og varme tanker på tøffe dager - alt på en måte mange forbinder med måten man behandler nære venner på.

- Jeg blir helt rørt! Det er en helt ubeskrivelig følelse at noen faktisk ser opp til meg, for ikke å snakke om all den støtten jeg mottar. Det betyr utrolig mye for meg, sier Raad til Nettavisen, og legger til:

- Jeg har et åpent, ærlig og fint forhold til leserne mine. Jeg ser på dem som en evig stor vennegjeng.

- Hvorfor tror du selv at leserne er så lojale mot deg?

- Det har jeg ikke svar på. Det er kjempevanskelig for meg å svare på.

Unge jenter mellom 12 og 18 år



I perioder hvor Raad har vært i konflikt med andre kjente fjes, som fotballspiller Mads Hansen og blogger Kristin Gjelsvik, har følgerne gått til verbalangrep på meningsmotstanderne - på vegne av Raad.

«Vi har blitt både truet, hetset og mobbet på det groveste,» skrev Gjelsvik på sin blogg i etterkant av en konflikt i vår. Da Raad måtte forlate Paradise Hotel fordi meddeltaker Julie Grindbakken valgte å sende henne hjem, mottok Grindbakken drapstrusler fra Raads følgere i etterkant av utsendelsen.

TOPPBLOGGER: - Jeg ser på følgerne mine som en evig stor vennegjeng, sier toppblogger Isabel Raad.

Den som oftest har stått i offentlig konflikt med Raad, er den tidligere fotballspilleren Mads Hansen.

Hansen har, med en humoristisk undertone, kritisert bloggere som fronter plastiske operasjoner til sine unge følgere. Den tidligere Mjøndalen-spilleren mener at bloggerne, som selv har inntatt en offentlig rolle, må tåle kritikken.

Raad, på sin side, følte seg mobbet, og tok til slutt kontakt med Hansen og ba ham om å slutte.

LES MER: «Bloggkrigen» er over: - Når hun ringer og ber meg om å slutte, så skal jeg gjøre det

I løpet av de månedene «bloggkrigen» sto på for fullt, fikk Hansen flere meldinger fra Raads følgere.

- De fleste meldingene kommer fra unge jenter mellom 12 og 18 år, og så er det noen lojale «stayere» i 20-årene som skriver ofte. Dette er damer som tolker alt jeg skriver som fanden leser bibelen. De er ukritisk lojale, så uansett hva jeg skriver om Raad, så er de på, sier Hansen til Nettavisen.

- Hva slags kommentarer får du?

- Det er i stor grad relativt uskyldige, men usaklige, kommentarer om at jeg er stygg, dum, gammel og så videre. Så har det i tillegg vært noen som har sagt at de skal grave opp ting om min familie, som ikke er offentlige personer i det hele tatt.

Raad ønsker ikke å kommentere «bloggkrigen» med Mads Hansen, og sier at «det er jeg ferdig med for lenge siden».

- Går nok begge veier



Raad er ikke den eneste som har fått gjennomgå på Hansens Instagram-konto. Han har også tatt flere kjendiser i å retusjere bilder av seg selv på sosiale medier, og mener igjen at dette er berettiget kritikk de, som offentlige personer, bør tåle.

Hansen påpeker imidlertid at når frontene tilspisser seg på sosiale medier, så har også hans egne følgere vært ute med usakligheter.

- Det går nok begge veier. Jeg vil tro at Raad også har mottatt meldinger fra mine følgere. Det er vanskelig for meg å stoppe usaklige og destruktive meldinger fra de som støtter meg, og jeg greier ikke helt å se hvordan man skal unngå det, selv om jeg oppfordrer til saklighet.

FÅR MELDINGER: Mads Hansen har fått meldinger fra flere av Isabel Raads følgere etter han har kritisert henne. - De fleste meldingene kommer fra unge jenter mellom 12 og 18 år, sier Hansen.

Raad mener at det å få negative kommentarer, er en del av «blogg-gamet».

- Jeg har aldri forstått meg på hvorfor visse mennesker ønsker å vie sin egen tid til å spre hat og kvalme på nett. Det er jo helt bak mål. Jeg synes synd på mennesker som ikke har bedre å fordrive tiden sin med, sier Raad.

«Fakta om Mads Hansen»



Hansen tar seg ikke veldig nær av usaklige innboks-meldinger fra lojale bloggfølgere, men det er én ting han ikke lar passere:

JODEL: En av Mads Hansens følgere tipset om ham om at dette «faktaarket» på Jodel. - Dette er vanskelig å beskytte seg mot, sier Hansen.

- Når jeg får vite at det spres påstander om meg som overhodet ikke stemmer, da tar jeg tak i det. Nylig fikk jeg tilsendt et skjermdump fra Jodel med såkalte «fakta om Mads Hansen», hvor det blant annet står at jeg er anmeldt for kvinnediskriminering. Det stemmer ikke. Vi kan godt diskutere og være uenige, men vi må ha fakta på bordet.

Hansen tror ikke det er bloggerne selv som sprer disse usannhetene, men at det heller er følgerne som er ute etter å forsvare sine store idol.

- Jeg står for alt jeg sier og gjør, men akkurat dette er vanskelig å forsvare seg mot.

Nære forbilder



Men hva er det egentlig som gjør at en jente på 14 år sender drapstrusler på vegne av en blogger hun aldri har møtt? Hvor kommer denne, tidvis helt ukritiske, lojaliteten fra?

- I motsetning til tidligere, hvor kjendisene eksisterte i en annen sfære langt borte i Hollywood, oppleves bloggerne som nære forbilder, kanskje spesielt for unge jenter. En ting er at de er nære rent fysisk, men de er også nære i måten de forholder seg til fansen på, sier psykolog og filosof Ole Jacob Madsen ved Universitetet i Oslo.

Ole Jacob Madsen er professor i kultur- og samfunnspsykologi ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Mange bloggere bygger opp følgerskaren sin ved å interagere med leserne. De arrangerer spørsmålsrunder hvor de svarer på alt fra hva de spiste til frokost til hvordan de møtte kjæresten sin, og de deltar i diskusjoner i kommentarfeltet og på sosiale medier. Mens man før sendte håndskrevne brev til idolet sitt, som regel uten svar, kan man i dag bli belønnet med en «like» eller kommentar fra sitt store forbilde på Instagram.

Samlet gjør dette at leserne føler seg sett, samtidig som det kan skape en følelse av reelt vennskap mellom blogger og leser.

- Magasiner og ukeblader har jo alltid vært interessert i å skape en nærhet til leseren, så dette er en velkjent strategi. Man ønsker å spille på nærhet og fortrolighet, og det gjør bloggerne også - men gjerne på en mer direkte og ufiltrert måte, sier Madsen.

Heier bloggerne frem



Mange bloggere er svært åpne med leserne sine. De skriver om kjærlighetssorg, sex, psykiske problemer, familierelasjoner og vennskap - relativt ufiltrert og detaljert.

- Før så man kjendiser på TV eller leste om dem i ukeblader, men nå følger man i stedet livene deres på sosiale medier og blogger. Mange av de unge leserne har kanskje en blogg selv, og føler at de at de er i samme «bransje» som de store bloggerne.

Fordi unge i dag snakker så mye sammen på sosiale medier generelt, kan overgangen mellom venner man har på Instagram og venner man faktisk treffer i virkeligheten, bli mer flytende.

- Man kan følge bloggernes liv på nært hold. Da blir det også mer nærliggende å heie dem frem. Mange unge jenter ser på bloggerne som rollemodeller, en type oppskrift på hvordan man kan oppnå suksess. Følgerne ønsker å kopiere og lære av bloggerne i håp om å bli like fremgangsrike selv, avslutter Madsen.

Slipper bok om barndommen



Det er ikke bare følgerne som setter pris på å få likes og kommentarer fra bloggerne, det går også motsatt vei. Lojale følgere blir naturligvis høyt verdsatt blant bloggerne selv, som ønsker å nå ut til flest mulig.

Hvis bloggerne åpner seg om noe vanskelig, blir støtten fra følgerne ekstra viktig. Raad føyer seg inn i rekken av unge, kvinnelige blogger som, i tillegg til å fortelle åpent om vanskeligheter på bloggen sin, i tillegg har skrevet bok.

Raad slipper boken «Shirog» i midten av november, hvor hun forteller åpent om en vanskelig barndom i beredskapshjem, institusjoner og fosterhjem. Så langt har tilbakemeldingene vært utelukkende positive, forteller bloggeren.

- Jeg var veldig redd i forkant, fordi jeg ikke visste hvordan det ville bli tatt i mot. Men det viste seg at jeg ikke hadde noe grunn til å grue meg til. Jeg har fått utelukkende positive reaksjoner. Det virker som mange er nysgjerrig på barndommen min, og dette er heller ikke noe jeg har skrevet om tidligere, sier Raad.

- Vanskelig å late som alt var bra



En annen som har fått kjenne på lesernes støtte i vanskelige situasjoner, er ulianne Nygård, best kjent under bloggnavnet «Pilotfrue».

Da Nygård og ektemannen slet med å bli gravide, valgte hun å være åpen om situasjonen overfor sine rundt 20.000 daglige lesere. På bloggen fortalte hun om prøverørsforsøkene, negative graviditetestester, to tunge spontanaborter og redselen over å aldri kunne bli mamma på naturlig vis.

- Jeg synes det var vanskelig å late som om alt var bra når det ikke var det. Samtidig følte jeg at dette var min sjanse til å bruke stemmen min til noe viktig, nemlig å snakke om noe som for mange dessverre er forbundet med skam, sier Nygård til Nettavisen.

MAMMA: Julianne Nygaard er nå mamma til lille Severin, men veien til å bli mor var ikke enkel. Da søkte hun trøst og støtte hos bloggleserne.

- Jeg føler jeg kjenner leserne mine



Leserne tok imot åpenheten med åpne armer.

- Støtten vi fikk, var rørende å oppleve. Leserne ga oss stor motivasjon til å holde motet oppe da alt var tungt og trist på hjemmebane.

Nygård har blogget i fire år, og har lesere som har vært med henne fra starten. Leserne støttet henne gjennom den vanskelige perioden, og gledet seg på hennes vegne da hun endelig ble gravid.

- Hvorfor tror du mange lesere er så trofaste mot sine bloggere, til tross for at man gjerne aldri har møttes i virkeligheten?

- Jeg tror de føler at de kjenner bloggeren og da ønsker å holde seg oppdatert på det som skjer i livet hans eller hennes, noe som er fullt forståelig. Jeg føler jo også at jeg «kjenner» leserne mine gjennom tilbakemeldinger og den responsen jeg får. Det siste jeg vil er å skuffe leserne mine, fordi de betyr mye for meg personlig, spesielt etter den tøffe reisen som Ulrik og jeg har hatt og fordi de betyr alt for jobben min.

Mest sett siste uken