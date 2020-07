Isende julirekord på Sognefjellshytta

Sognefjellshytta i Lom i Jotunheimen satte natt til lørdag stasjonsrekord for minimumstemperatur i juli med 7,2 kuldegrader.

Målingen er også minimumsrekord i juli for Innlandet fylke, opplyser Meteorologisk institutt på Twitter.

Ifølge meteorologene satte over 20 andre stasjoner ny minimumsrekord for juli denne natten.

Yr melder for øvrig om traurig sommervær mange steder i Sør-Norge mot slutten av helgen:

– En smak av høst i vente. Et lavtrykkssystem som ennå ikke helt har bestemt seg for hvor det tar veien sørger sannsynligvis for en god del vind og regn i store deler av Sør-Norge mot slutten av helgen! Vær forberedt!

