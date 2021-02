Ishaller må holde stengt i Oslo og andre ring 1-kommuner

Kommuner med de strengeste koronarestriksjonene får ikke åpne ishallene, trass i at regjeringen har åpnet for idrett for barn og ungdom fra onsdag.

Folkehelseinstituttet ga tirsdag kveld beskjed om at ishallene i kommunene på Østlandet som er kategorisert som ring 1, ikke skal brukes, opplyser Oslo Idrettskrets på Facebook. Den fortsatte stengingen skjer til tross for at fritidsaktiviteter og idrett for barn opp til ungdomsskolealder, unntatt cuper og kamper, skulle åpne igjen onsdag. Det gjaldt både innendørs- og utendørsidrett. Ishallene holder stengt fram til 10. februar, ifølge en beskjed fra Bymiljøetaten i Oslo, melder NRK. Smitteutbruddet i Halden hadde sitt utspring i ishallen i kommunen, der det også er oppdaget mutert virus. (©NTB)

Sykdom

