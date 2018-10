Islam Net gleder seg over dom i Strasbourg

I Østerrike må en kvinne betale en bot for å ha sagt at profeten Muhammed var pedofil. Den europeiske menneskerettsdomstolen støtter dommen, Islam Net jubler.

Fahad Qureshi leder den salafistiske organisasjonen Islam Net, som er den største muslimske ungdomsorganisasjonen i Norge. Han er glad for dommen.

– Jeg mener det er en stor seier for menneskeverdet, fordi det viser at det ikke er greit å håne og trakassere andre mennesker, eller å trakke på de religiøse følelsene til andre, sier Qureshi til NRK.

Et slag mot ytringsfriheten

Andre er mer kritiske. Advokat Vidar Strømme mener dommen senker terskelen for straff mot borgere som ytrer seg blasfemisk.

– Dette er et slag mot ytringsfriheten, sier Strømme til NRK.

– Dommen viser at en kan ha en slik blasfemilovgiving uten at det kommer i strid med ytringsfriheten. Da er jeg redd for at det kan komme krefter i Norge, som vil kreve slike blasfemiregler her også, sier Strømme.

– Dommen fra Strasbourg sier at det ikke er en krenking av ytringsfriheten å ha denne typen lovforbud mot blasfemi som Østerrike har, forklarer seniorrådgiver Erlend Methi i Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter.

Domstolen konkluderte torsdag med at boten kvinnen fikk ikke krenker hennes ytringsfrihet. Ifølge dommen kan det å kalle profeten for pedofil «bevirke fordommer og true religiøs fred».

Religiøse følelser

Tidligere er boten kvinnen fikk blitt opprettholdt i en østerriksk ankedomstol. EMD mener domstolene i Østerrike har klart å balansere hensynene til kvinnens ytringsfrihet og andres religiøse følelser. Kvinnen holdt i 2008 og 2009 seminarer om islam for det høyrepopulistiske Frihetspartiet. Her omtalte hun en av profeten Muhammeds koner, Aisha.

Ifølge islamske kilder var hun et barn da ekteskapet ble inngått tidlig på 600-tallet. At mindreårige ble giftet bort, var forholdsvis utbredt i en rekke deler av verden i middelalderen.

Kvinnen hevdet at ekteskapet viste at Muhammed var pedofil. Hun fikk senere bot på 480 euro pluss sakskostnader for å ha kommet med nedsettende uttalelser om religiøs lære.

(©NTB)

