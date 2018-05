Islamisten Arfan Bhatti saksøker staten Norge

Ekstremisten mener han er urettmessig forfulgt av politiet. Nå blir det Bhatti vs Norge i retten.

OSLO (Nettavisen): 15. oktober møter en av Norges meste profilerte islamister Arfan Bhatti den norske staten i retten.

De siste tolv årene har ekstremisten i 40-årene blitt pågrepet, siktet, tiltalt og dømt en rekke ganger. Flere av sakene har vært vold, men han har også vært tiltalt for terror.

Bhatti har også blitt frikjent i retten for flere anklager, deriblant i terrorsaken. Andre forhold har også blitt henlagt. Bhatti mener seg personforfulgt av Oslo politidistrikt og Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

- Pengebeløp eller det materielle er helt uten betydning for meg. Dette handler om det prinsipielle ved at myndighetene stilles til ansvar for deres uberettigede straffeforfølgelse av meg, sier Bhatti til Nettavisen.

Fikk erstatning på 4500 kroner

Så sent som 16. mai i fjor ble han pågrepet og siktet i en våpensak som fortsatt er under etterforskning. Pågripelsen skjedde etter at spesialtrent politi hadde overvåket det ekstreme islamistmiljøet på Østlandet.

Den kjente islamisten har hele tiden nektet straffskyld.

Bhatti har i to tilfeller søkt om oppreisningsrstatning (for ikke-økonomiske tap) og annen økonomisk erstatning. I dokumenter unntatt offentligheten, som Nettavisen har fått tilgang til, går det frem at islamisten til sammen er tilkjent 4500 kroner av Statens sivilrettsforvaltning, som behandler saker hvor personer mener seg urettmessig straffeforfulgt.

Arfan Bhatti saksøker Norge. PST mener han har krav på erstatning etter å ha oversonet i varetekt.

Islamisten er misfornøyd med utfallet og går nå rettens vei.

- Loven i Norge gjelder også for staten. Det er en av Norges store fordeler som et demokrati og rettsstat, sier Bhattis faste forsvarer John Christian Elden til Nettavisen.

- Selv PST mente Bhatti skulle ha erstatning og må behandles som andre. At et statlig kontor deretter avslår gjør at vi må til retten. Det viktigste er at staten tar ansvar for egne feil. Ikke beløpet.

Bhatti har tidligere fått erstatning av norske myndigheter. I 2004 ble han siktet og senere tiltalt etter en skyteepisode på Sognsvann i Oslo. Året etter ble han frikjent i Oslo tingrett.

Fakta: Statens sivilrettsforvaltning

Statens sivilrettsforvaltning (SRF) er et statlig forvaltningsorgan som behandler enkeltsaker på flere sivilrettslige felt som vergemål, rettshjelp og erstatning etter straffeforfølgning. SRF utøver også sekretariatsfunksjon for Erstatningsnemnda for blant andre voldsofre og Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll. Alle kan få behandlet saken sin hos SRF. Et vedtak fra SRF kan ikke klages. Neste steg er å overprøve et vedtak i retten. SRFs arbeid skal ifølge egne hjemmesider basere seg på et faglig godt grunnlag. Oppdraget skal løses med forankring i deres verdier: service, tillit, effektivitet, respekt og kvalitet (STERK). Organet er underlagt Justisdepartementet. Kilder: sivilrett.no, Store norske leksikon, Nettavisen og Wikipedia.

1036 dager i varetekt

I dokumentene fra Statens sivilrettsforvaltning går det frem at islamisten ikke får tilkjent en større pengesum blant annet fordi han har nektet å forklare seg for politiet i en rekke saker. På den måten har Bhatti selv bidratt til lenger saksbehandling og flere etterforskningsskritt.

En annen årsak til at islamisten ikke er tilkjent mer i erstatning er at han på ulike måter har medvirket til kriminalitet begått av andre, eller har erkjent kriminelle lovbrudd, selv om han ikke er dømt for disse. Sivilretten mener dermed at han selv har skyld i at han er blitt etterforsket og straffeforfulgt.

Ett av forholdene er foreldet med hensyn til å kunne kreve erstatning.

Det har ikke lykkes for Nettavisen å få kontakt med regjeringsadvokat Tolle Stabell, som representerer staten.

17. september 2006 ble det løsnet minst 13 skudd med automatgevær mot Det mosaiske trossamfunns synagoge i Oslo. Bhatti ble tiltalt for terrortrusler og for å ha inngått terrorforbund, men ble frikjent i Borgarting lagmannsrett 20. mai 2010.

Da hadde Bhatti sittet i varetekt fra 19. september 2006. Totalt satt han 1036 dager.

Bhatti ble i samme sak dømt til to års fengsel for grovt skadeverk, for medvirkning til skytingen mot synagogen. Til sammen sonet han åtte måneder og 27 døgn lenger enn han ble dømt til i retten, såkalt oversoning.

PST: - Har krav på oppreisning

Politiinspektør i PST Signe Aalling har ikke besvart Nettavisens henvendelser. Men i dokumentene vi har fått tilgang på går det frem at PST mener Bhatti har krav på oppreisningserstatning for oversoningen.

Arfan Bhatti er foreløpig tilkjent 4500 kroner i erstatning.

«På bakgrunn av det ovennevnte er det påtalemyndighetens samlede vurdering at kravstiller har krav på oppreisning knyttet til at varetektsopphold har oversteget idømt straff», skrev Aalling i et brev til Statens sivilrettsforvaltning i juli 2016.

I samme brevet påpeker hun at Bhatti selv er skyld i noe av den negative medieomtalen mot ham.

«Det vises til at han (Bhatti) i et intervju med Dagbladet, publisert allerede i 2002 over en helside, er sitert på: - Jeg lever for islam, og hater norske verdier.

Uten å spekulere i faktum, kan det ikke ses bort fra at også slike oppslag har preget potensielle arbeidsgivere.»

I søksmålet mot staten kommer islamisten også til å kreve erstatning for tapt arbeidsfortjeneste. Bhatti hevder å ha fått avslag på flere jobber han har søkt på, og at dette skyldes flere negative medieoppslag.

Islamlisten er også tidligere frifunnet av retten for å ha inngått ransforbund, i tillegg for å ha skutt mot en bolig til en journalist i Dagsavisen. Islamisten har også vært etterforsket og siktet for å ha skutt mot et hus i Askim i Østfold som tilhørte en kjent mann i finansmiljøet.

Arfan Bhatti og hans advokat John Christian Elden (t.h.) utenfor Ullersmo fengsel 19.06.2009. Bhatti hadde sitter 1036 dager i varetekt.

Pågrepet før Obama-besøk

Bhatti har ved en rekke anledninger blitt pågrepet av politiet. Da USAs daværende president Barack Obama kom til Norge i desember 2009, ble han pågrepet og satt tre dager i varetekt.

I juli 2009 ble han også pågrepet fordi han ikke overholdt meldeplikten for politiet, men løslatt av retten.

I 2012 ble han pågrepet 16. mai klokken 20.00, og satt i politiarresten til 18. mai. Deretter ble han satt i varetektscelle, siktet for brudd på våpenloven, til 21. juni. Dette forholdet ble henlagt etter bevisets stilling i januar 2015.

Fakta: Arfan Bhatti

* Arfan Qadeer Bhatti er norsk statsborger med pakistansk bakgrunn. Han er straffedømt flere ganger, blant annet for trusler, utpressing og vold. * I 2008 ble Bhatti dømt for medvirkning til skadeverk på synagogen i Oslo i 2006, men frikjent for tiltalepunktet om terrorplanlegging. * Bhatti reiste til Pakistan i slutten av 2012 og ble meldt savnet av familien i januar 2013. Høsten etter ble han pågrepet og fengslet i Pakistan, men ble satt fri igjen i august 2014. * Returnerte frivillig til Norge i januar 2015. Pågrepet ved ankomst og siktet for vold mot ekskona og de to eldste barna på seks og åtte år, men politiet fikk ikke medhold i varetektsfengsling. * Tiltalt for å ha slått barna i forbindelse med Koran-lesing i 2012, og for å ha motsatt seg pågripelse samme år. * Erkjente rising da rettssaken åpnet i Oslo tingrett 16. mars 2015. * Dømt til ti måneders fengsel for familievold 25. mars 2015. Fire måneder er gjort betinget. * Ble 8. januar 2016 dømt til 14 dagers fengsel i Oslo tingrett for å ha kastet eller dyttet sin kone mot en sengekant slik at hun fikk store smerter i ribbeina. * 16. mai 2017 ble Bhatti pågrepet på nytt av Oslo politidistrikt siktet for brudd på våpenlovgivningen. Saken er per 2. mai 2018 fortsatt under etterforskning. Kilde: NTB, Nettavisen og Wikipedia

Leverte falsk anmeldelse

I vedtaket fra sivilrettsforvaltningen anmerker de også at Bhatti er domfelt flere ganger for alvorlige voldsforbrytelser og trusler, og at han på andre måter er skyld i å pådra seg oppmerksomhet fra politiet.

«(...). Kravstiller har gjentatte ganger utvist både vilje og evne til å foreta skyting og annen alvorlig vold samt fremsette alvorlige trusler, og har vist at han har lav terskel for å begå voldskriminalitet.»

Det kommer også frem at Bhatti i juli 2006, sammen med en venn, stod bak en falsk anmeldelse.

«XX ringte da politiets nødnummer 112 og meldte at Bhatti var på vei til Gunerius P-hus i Oslo med våpen i bilen. De visste begge at Bhatti ikke hadde noe våpen i bilen på dette tidspunktet, og at deres melding til politiet ville medføre unødvendig utrykning, pågripelse og ransaking av Bhatti og den bilen han da benyttet.

Både Bhatti og XX har i retten forklart hendelsen med at de ville tulle med politiet. Etter det retten forstår var hensikten med den falske meldingen også å få fremstilt Bhatti som uskyldig forfulgt av politiet.»

Kommunikasjonssjef ved Oslo politidistrikt, Unni Grøndal, opplyser til Nettavisen at de ikke kommenterer Bhatti-søksmålet.

