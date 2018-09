Israel reagerer på norske artisters Eurovision-boikott

24 norske artister har skrevet under et opprop mot Israel som vertskap for Eurovision Song Contest i mai neste år. De ber EBU velge et annet land som arrangør.

Blant de norske artistene som har skrevet under oppropet , er Mari Boine, Bugge Wesseltoft, Nils Petter Molvær, Marthe Valle og Aslak Heika Hætta Bjørn.

– Før palestinerne kan nyte frihet, rettferdighet og like rettigheter, bør det ikke være «business as usual» med staten som nekter dem grunnleggende rettigheter, heter det.

Israelske Netta Barzilai gikk til topps i Eurovision Song Contest i Lisboa i mai i år.

– Jeg elsker landet mitt. Neste gang i Jerusalem! sa hun fra scenen.

Jerusalem blant alternativene

Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) opplyste i slutten av august at Jerusalem, Tel Aviv og Eilat var de aktuelle arrangørbyene. Like etter ble det klart at Eilat ikke lenger var med i konkurransen. Så sent som i forrige uke gikk EBU ut og avkreftet at det var fattet noen beslutning, og da ble både Jerusalems og Tel Avivs søknader omtalt som sterke.

Tanken om at Israel skal arrangere neste års Eurovision-fest i Jerusalem, er politisk betent. Israel erobret det palestinske Øst-Jerusalem, inkludert den historiske gamlebyen, samt Vestbredden og Gazastripen i krigen i 1967.

- Skammelig

Den israelske ambassaden i Norge kaller opplegget en «kollektiv avstraffelse av ni millioner israelere».

- Besøk Israel så ser du at apartheid-påstanden er løgn. Vi har en arabisk minoritet på 20 prosent som nyter de samme rettighetene som alle andre. Det er skammelig å boikotte Israel over en ikke-politisk sangkonkurranse, sier ambassaderåd Dan Poraz til Dagbladet mandag ettermiddag.

RASENDE: Dan Poraz, ambassaderåd i den israelske ambassaden i Norge, mener den foreslåtte boikotten er en skam.

Poraz mener påstandene om at Israel bruker Eurovision til politisk vinning er idiotiske.

- Hadde Erna Solberg hyllet en norsk vinner, hadde det blitt tolket i samme politiske kontekst? Nei. Det er så mye hat mot Israel at man blir blind overfor fornuft, sier han til Dagbladet.

- Ingen diskusjoner

EBU ble også spurt av samme avis om hva som skal gjøres for at menneskerettighetsspørsmålene blir behandlet med omhu.

Kringkastingsunionen svarte ikke direkte på spørsmålet, men sendte heller følgende svar tilbake:

«Eurovision er et ikke-politisk underholdningsarrangement som er laget for å bringe folk og land sammen. Det har ikke vært noen diskusjoner med noen av medlemmene i EBU om en boikott av 2019-finalen i Israel. Alle EBU-medlemmene kan konkurrere i Eurovision, og har fram til Oktober med å bekrefte om de deltar eller ikke.»

