Israelere ble stoppet, fengslet og utvist fra Norge

De to unge mennene ville bruke ferien på en økologisk gård i Norge, men endte på på Trandum.

– Det var min første utenlandsreise. Nå er jeg redd for å forlate Israel, sier Anan Hamoud (23) til Dagen.

Han og kameraten Anan Hamoud (23) reiste til Norge på såkalt WWOOFing. Planen var å oppleve Norge gjennom å bidra på en økologisk gård gjennom organisasjonen WWOOF.

De reiste til Norge i april og ankom Oslo lufthavn Gardermoen. Der fikk de problemer i passkontrollen.

– De begynte å stille oss de vanlige spørsmålene. Hva skal dere her, har dere bestilt billett hjem, hvor skal dere bo, og lignende. Vi fortalte om WWOOF og at vi skulle bo på en norsk gård, sier Anan til Dagen.

De ble forklart at WWOOFing var ulovlig uten arbeidsvisum. De to ble overrasket fordi de ikke skulle få betalt, men jobbe for kost og losji.

Seksjonsleder på grensekontrollseksjonen, Lars Hegstad, bekrefter overfor Dagen at israelere trenger arbeidsvisum for å jobbe frivillig i Norge.

- Det er slik det blir tolket etter det norske regelverket. Det er ikke mulig å søke om arbeidstillatelse fra riket i disse tilfellene, sier han.

Etter at ansatte i passkontrollen hadde gjort undersøkelser rundt dem, ble de sendt til Trandum leir, som er politiets utlendingsinternat, i påvente av uttransportering til Israel.

– Vi ble nervøse og spurte om vi kunne endre flybillettene våre. Vi hadde nok penger for å være i Norge i en måned, og sa vi kunne sjekke inn på et hotell. Reiseselskapet sa også at de var villig til å hjelpe oss. Vi kom med mange ulike forslag, men ingenting hjalp. Jeg hadde aldri sett for meg at jeg noen gang i livet skulle havne i en sånn leir, sier Anan til Dagen.

De to ungdommene forteller avisen om et traumatisk møte med leiren. De ble kroppsvisitert og advart mot å gi seg til kjenne som israelere. I to dager var de på Trandum før de ble satt på flyet til Tel Aviv via Istanbul.

– Det er sykt at sånne ting kan skje. Vi prøver nå å legge det bak oss, sier Nor.

– Bortvisningsvedtaket av Hamoud og Tibi ble fattet av Øst-politidistrikt. Bakgrunnen for pågripelse og internering var unndragelsesfare, som følger av utlendingslovens paragraf 106, sier Politiets Utlendingsinternat (PU) til Dagen.

De sier at kroppsvisitering og annen behandling ble gjort for å ta vare på deres sikkerhet.

Saken har også fått oppmerksomhet i Israel, der Jerusalem Post skriver at de to unge mennene ble «sendt hjem til Israel etter en ydmykende affære».

