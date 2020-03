Italiensk charterfly til Tromsø – smittevernoverlege mener det får konsekvenser

Samme dag som FHI frarådet reiser til Nord-Italia, landet et charterfly fra Milano i Tromsø. Det vil føre til at flere må testes, mener smittevernoverlegen.

– Vi må bare konstatere at Tromsø er populært – også for italienske turister. Det er åpenbart mange som vil hit for å stå på ski. Det vil nok føre til at vi må teste flere her i Tromsø, sier smittevernoverlege Trond Brattland i Tromsø kommune til Nordlys.

Det var et Boeing 737-fly fra selskapet Albastar som tirsdag ettermiddag landet i Tromsø. Det kom fra Milano, som er hovedstaden Lombardia-regionen.

Folkehelseinstituttet fraråder nå reiser til flere regioner i Nord-Italia grunnet koronaviruset, blant dem Lombardia. Utbruddet i Nord-Italia inkluderer 1.520 tilfeller i Lombardia.

