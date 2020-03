Iversen får ikke anke Røkke-dommen

Borgarting lagmannsrett lar ikke Jan Erik Iversen anke dommen fra Oslo tingrett i fjor. Han må dermed i fengsel.

Lagmannsretten mener det ikke ble begått feil ved rettshenvendelsen eller saksbehandlingen. De mener en ankeforhandling ikke ville medført et annet resultat enn det tingretten kom til.

62-årige Iversen ble 25. oktober i fjor dømt for å ha forsøkt å presse Røkke for et beløp på mellom 6 og 20 millioner kroner i en periode mellom november 2017 og januar 2018.

Iversen er dømt til ett år og åtte måneder i fengsel.

