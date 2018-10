KrF-leder Knut Arild Hareide fikk et klart ja fra både Hedmark, Buskerud og Finnmark til å søke samarbeid med Ap og Sp.

Fylkeslaget i Buskerud sender fire røde og to blå delegater. 34 av 59 representanter stemte ja til å følge Hareides råd, mens 23 representanter stemte for å starte sonderinger med dagens borgerlige regjering. To av de 59 representantene stemte blankt.

Hedmark KrF vil sende fire delegater som ønsker samarbeid med Ap og Sp til landsmøtet 2. november, og to delegater som vil inn i dagens regjering. Der støttet hele 23 av 37 Hareides råd, mens kun 14 ville gå i regjering med Høyre, Venstre og Frp.

Finnmark sender som ventet fire røde delegater til landsmøtet.

