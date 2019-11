«Ja, vi elsker» blir omsider Norges nasjonalsang

Stortinget vil gjøre «Ja, vi elsker» til Norges offisielle nasjonalsang, 150 år etter at den ble skrevet.

Det var Dagbladet som først omtalte saken.

Torsdag ble det klart at en enstemmig familie- og kulturkomité på Stortinget støtter forslaget fra Frps Morten Wold om å gi Bjørnstjerne Bjørnsons fedrelandssang den offisielle statusen den ikke har hatt til nå. Det endelige vedtaket gjøres i Stortinget 11. desember.

– Jeg er glad for at alle partiene valgte å gå inn og støtte forslaget. «Ja, vi elsker» er en sang vi alle har et forhold til og det føles riktig å formalisere det ved at Stortinget vedtar den som nasjonalsang, sier Wold til NTB.

Han påpeker at mange land har vedtatt hva som skal være deres nasjonalsang, og mener det var på tide at Norge gjorde det samme.

– Da er det slått fast en gang for alle, sier Wold, som mener det nå heller ikke er nødvendig å debattere tekstens innhold mer.

Få har stilt spørsmål ved sangens status som uoffisiell nasjonalsang, men det har likevel vært debatt om teksten. En av strofene som trekkes fram er denne: «Alt hva fedrene har kjempet, mødrene har grett». SV-veteran Oddny Miljeteig er blant dem som har omtalt sangen som kjønnsdiskriminerende og utdatert.

Bjørnstjerne Bjørnsons første versjon av teksten ble skrevet og publisert til Stortingets åpning i 1859, ifølge Store Norske Leksikon. Han gjorde flere endringer, og den endelige versjonen kom ti år senere. Melodien er skrevet av Rikard Nordraak.

