Jagland langer ut mot unnfallenhet overfor Kina

Arbeiderpartiet arrangerte mandag et seminar til ære for Thorbjørn Jagland, som nylig avsluttet sin periode som generalsekretær i Europarådet. Her er han sammen med EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans, Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og Aps stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)