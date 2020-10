Jan Bøhler stiller til valg for Senterpartiet

Arbeiderparti-profil Jan Bøhler har sagt ja til å stille på stortingslista til Senterpartiet i Oslo ved valget neste år.

Det skriver han selv i en melding på Facebook torsdag morgen.

Bøhler valgte nylig å takke nei til gjenvalg på Stortinget for Oslo Arbeiderparti, etter fire perioder som stortingsrepresentant. Nå takker han ja til å toppe stortingslista til Senterpartiet.

– Jeg har ikke noe behov for å si negative ting om mitt gamle parti, og står fullt og helt for mine sosialdemokratiske grunnverdier. Men SP har i de seinere årene blitt mer og mer til et folkekjært grasrotparti med økende oppslutning blant småkårsfolk og vanlige arbeidsfolk landet rundt, skriver Bøhler.

68-åringen forteller at han har fått en rekke støtteerklæringer siden han takket nei til gjenvalg etter det han selv beskrev som intriger innad i fylkespartiet. Bøhler skriver blant annet at han har funnet felles sak med Senterpartiet i kampen for å redde Ullevål sykehus og en behandlingsreform i russektoren.

Oslo Senterparti har sendt ut en melding til sine medlemmer der de skriver at de vil invitere Bøhler på medlemsmøte allerede i løpet av oktober.