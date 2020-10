Jan Bøhler topper listen for Oslo Senterparti

Tidligere Ap-profil Jan Bøhler lover å stå på for sitt nye parti. Oslo Sp håper han skal sikre fylkespartiet deres første stortingsplass på over 20 år.

– Nå har dere bedt meg gjøre en oppgave som jeg skal gjøre alt jeg kan for å gjøre meg fortjent til, sa Bøhler da han takket for tilliten lørdag.

Den tidligere Arbeiderparti-profilen Bøhler ble lørdag valgt som førstekandidat på Oslo Senterpartis liste til valget neste år. På hans skuldre hviler nå ansvaret for å gi Oslo Sp deres andre stortingsplass noensinne. Senterpartiet har tidligere bare hatt en Oslo-representant fra 1993 til 1997.

Sykehus og politi

Oslo Senterpartis fremste valgkampsak er bevaring av Ullevål sykehus, noe Jan Bøhler også har engasjert seg i.

Han varsler også at kamp mot et for stort og dyrt regjeringskvartal og for nærpoliti blir viktige for ham i valgkampen. Han tror at partiet har potensial til å vokse i hovedstaden.

– Vi er nå på offensiven, vi er noe nytt i norsk politikk, selv om det er et gammelt parti, sa Bøhler.

På nominasjonsmøtet kom det fram at nominasjonen av Bøhler kom overraskende på de fleste i fylkeslaget, og enkelte stilte spørsmål ved å la en person som ikke har bidratt til partiet tidligere, få et slikt toppverv på bekostning av dem som har lagt ned år med innsats.

Men det var ingen motkandidater og Bøhler ble valgt med applaus.

Overraskende overgang

Da Bøhler meldte overgang fra Arbeiderpartiet i høst, satt ukvemsordene løst hos flere av hans tidligere partifeller. Men det kom også påstander om at Bøhler har vært fraværende og ikke har bidratt med Oslo-engasjementet sitt inn i partiarbeidet i Ap.

Det har vært et tema i samtaler dem imellom, forteller fylkesleder Bjørg Sandkjær. Hun får selv andreplassen på lista ved neste års stortingsvalg.

– Det med at man er et lag er viktig for oss. Han har også sagt at han er opptatt av å delta på laget. Da velger jeg å stole på det. Erfaringen så langt er at han gjør det, sier fylkeslederen.

På tredjeplass på Oslo Sp list står Espen Thygesen, mens fjerdeplassen innehas av Nadine Al-Mustafa.

Partiet har også fått med seg en annen avhopper fra Arbeiderpartiet. Tor Erik Røberg Larsen står på tiendeplass.

(©NTB)