Jan Gunnar Solli utsatt for livsfarlig hærverk

- Dette er helt åpenbart hærverk.

Tidligere fotballspiller Jan Gunnar Solli opplevde søndag kveld at bilen hans ble utsatt for grovt skadeverk. Solli kom fra danse-trening til Skal vi danse, da han oppdaget at bilen var skrapet opp og lagde merkelige lyder når han kjørte den, melder TV 2.

- Jeg sitter egentlig bare her og er helt paff. Bilen er tydelig markert med mitt navn, så de som har gjort dette har hatt en strategisk agenda. Hvem vil skade meg? Jeg vet ikke, sier Solli.

Les mer: Aune Sand trekker seg fra Skal vi danse

Han fikk kjørt bilen i lavt fart til et verksted i nærheten, som bekrefter at bilen er utsatt for potensielt livsfarlig hærverk. På venstre siden av bilen er hjulboltene foran og bak skrudd av. Det er også puttet flere store skruer inn i dekkene

Daglig leder Johnny ​Danielsen ved Bertel O. Steen sier at dersom Solli hadde kommet opp i litt hastighet, så ville dekkene falt av.

- Hadde han kjørt i normal hastighet, hadde det vært fare for både hans eget og andres liv.

Saken er anmeldt til politiet.

Les også: Frank Løke får ikke fortsette i «Skal vi danse»

Mest sett siste uken