Janne Jemtland-saken: Politiet har endelig obduksjonsrapport klar

Politiet mener Janne Jemtland døde av drukning.

Politiet har mottatt den endelige obduksjonsrapporten i Janne Jemtland-saken. Den konkluderer med at drukning antas å være dødsårsak.

Skuddskaden Janne Jemtland ble påført er en dødelig skade i seg selv.

- Påtalemyndigheten kan ikke gå nærmere inn på obduksjonsrapporten eller andre bevis i saken nå da dette vil være å anse som forhåndsprosedyre. Dette gjelder også detaljer rundt våpenet som ble funnet 8. mai og politiets undersøkelser av dette. Mobiltelefonen til Janne Jemtland er fortsatt ikke funnet, skriver Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

Janne Jemtland forsvant etter en fest i Brumunddal 29. desember i fjor. Hennes ektemann ble pågrepet og siktet for drap to uker senere. Kvinnen ble kort tid etter funnet død på bunnen av Glomma i Våler i Hedmark.

Innlandet politidistrikt har nå ferdigstilt etterforskningen av drapet. Saken er oversendt til Hedmark og Oppland statsadvokatembeter med påtalemyndigheten i politiet sin innstilling i saken. Innstillingen vil politiet ikke si noe mer om.

- Det har vært jobbet med saken gjennom hele sommeren og ferdigstillelse av de siste etterforskingsskrittene er fullført de siste dagene. Politiet og påtalemyndigheten tar for øvrig høyde for at det kan være aktuelt med ytterligere etterforskingsskritt i en sak som denne, heter det i pressemeldingen.

FUNNET 13. JANUAR: Den savnede Janne Jemtland ble funnet i Glomma 13. januar etter at ektemannen hennes hadde fortalt politiet hvor de skulle lete.

