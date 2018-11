Janne Jemtland skal ha snakket om skilsmisse noen uker før dødsskuddet

Vitner i Janne Jemtland-saken skal i ukene før det dødelige skuddet falt ha hørt henne snakke om å skilles fra sin nå drapssiktede ektemann.

Ektemannen framstilte forholdet til Janne Jemtland (36) som «alle andre forhold» – med gode og dårligere dager – men avviser at hun snakket med ham om å skilles. Temaet kom opp helt på tampen av aktors utspørring av den drapssiktede 47-åringen. Det vil senere i rettssaken bli ført bevis for at Jemtland skal ha snakket med andre om skilsmisse

– Vi var begge enige om at gresset ikke er grønnere på andre siden av bekken, sa ektemannen da han fortsatte sin forklaring for Hedmarken tingrett på Hamar.

– Janne var sur på meg i begynnelsen av desember. Da kan hun ha nevnt i forbifarten at hun var lei av meg, men jeg har aldri hørt hun snakke konkret om at hun ville skilles, men jeg har hørt fra andre at det hadde vært et tema, sa 47-åringen.

Slettet Tinder-profil

– Hun ga uttrykk for at hun var lei av deg? spurte statsadvokat Iris Storås.

– Ja, og at hun var glad i meg, svarte ektemannen.

De to var i en voldsom krangel natten da det dødelige skuddet falt, en krangel som ifølge ektemannen endte med at skytevåpenet gikk av ved uhell da han forsøkte å ta det fra henne.

Også denne natten var Jemtland sint på ektemannen, både fordi han var blitt for full på festen de hadde vært på, men mest fordi han noen dager tidligere hadde opprettet en profil på nettdating-tjenesten Tinder. Kona ville ha 47-åringen ut av soverommet og huset og beskyldte ham nærmest for å ha vært utro, framkom det av hans forklaring mandag.

– Jeg opprettet kontoen bare av nysgjerrighet. Fordi vi hadde noen venninner som var på Tinder, hevdet han.

Dagen etter at han hadde dumpet liket av kona i Glomma, slettet han profilen på Tinder.

Kjørte med liket i bilen

Bare timer etter at han pakket liket av Janne Jemtland inn i plast og la henne i bagasjerommet på familiens Toyota RAV4, satte ektemannen seg bak rattet for å gjøre en rekke ærender rundt om i bygda.

– Janne var i bagasjerommet, sa den nå drapssiktede mannen da han fortsatte sin forklaring i Hedmarken tingrett tirsdag.

Utsagnet kom flere ganger den første halvtimen av forklaringen, da aktoratet fortsatte sin detaljerte gjennomgang av ektemannens angivelige bevegelser dagen derpå.

47-åringen hevder han fylte bensin på Esso i Brumunddal og traff en kamerat for å ordne med en snøscooter, før han kjørte hjem til Jemtland gård, der hans bror bor. Deretter kjørte han hjem til seg selv.

Senere denne dagen gjorde han flere ærender, alle sammen angivelig med bilen der liket lå i bagasjerommet.

Avviker fra bevis

Det er et betydelig avvik mellom forklaringen til den siktede og de øvrige bevisene i saken. Rettsmedisinerne har konkludert med at Janne Jemtland døde av drukning, bare to-tre timer etter at hun ble truffet av et pistolskudd i hodet rundt klokka 2.15 natt til 29. desember.

Ektemannen hevder han dumpet liket i Glomma først et døgn etter det fatale skuddet gikk av. Det fikk forsvarerne hans mandag til å erklære at de er uenige med rettsmedisinerne, og at det finnes en forklaring.

– Vi hører hva de sier, sa forsvarer Christian Flemmen Johansen til NTB.

