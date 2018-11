Janne Jemtlands ektemann medgir å ha påvirket sønnen før politiavhør

Janne Jemtlands ektemann vedgår at han foret sønnen en historie som han ville at gutten skulle fortelle politiet om natten da moren hans døde på gårdsplassen.

– Jeg har aldri instruert ham om hva han skulle si til politiet. Men jeg fortalte ham en historie som jeg ville at han skulle fortelle, medga den 47 år gamle mannen som er tiltalt for drapet på guttens mor. Tirsdag fortsatte hans sin forklaring for Hedmarken tingrett.

Den 14 år gamle gutten er det nærmeste aktor kommer et nøkkelvitne i drapssaken mot ektemannen til Janne Jemtland (47). Han lå våken på rommet sitt og hørte tumultene under foreldrenes voldsomme krangel etter en bygdefest i Brumunddal natt til 29. desember i fjor.

Tiltaltes forsvarere, Ida Andenæs og Christian Flemmen Johansen i rettssalen i Hedmarken tingrett, i saken mot Janne Jemtlands drapstiltalte ektemann mandag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Han hørte hvordan noen ramlet ned trappa fra andre til første etasje i huset på Veldre i Ringsaker i Hedmark, og trodde det var moren han hørte falle.

Kort tid etter hørte han et høyt smell, og skjønte at det ikke dreide seg om fyrverkeri, selv om det bare var et par dager igjen til nyttårsaften.

I de to ukene som gikk fra det dødelige skuddet ble avfyrt, til han ble siktet i saken, hadde faren gjentatte samtaler med gutten. Han serverte ham og lillebroren det han kalte «hvite løgner» om hva som hadde skjedd denne natten, og hvor moren var.

Under aktoratets utspørring kom det fram at gutten har fortalt i avhør med politiet at faren hadde snakket med ham om hva han skulle fortelle.

Skulle si han så mamma

– Han skulle si at han var sikker på at han hadde sett mamma i senga den kvelden?

– Ja, det stemmer, svarte ektemannen, som etter en pause i det samme avhøret endret forklaringen sin og vedgikk at han hadde påvirket sønnen om hva han skulle si.

– Men jeg har aldri sagt hvilke ord han skulle bruke, sa han i retten tirsdag.

Det var også tema i samtalene dem imellom at sønnen risikerte å miste begge foreldrene.

Statsadvokat Iris Storås bekrefter overfor NTB at guttens vitneprov er blant hovedbevisene i drapssaken, men vil ikke utdype hvor stor vekt aktoratet legger på nettopp dette beviset. Sønnen ble først avhørt av politiet én gang, men under etterforskningen kom det fram opplysninger som tilsa at han måtte avhøres på nytt.

– Det er ikke riktig av meg å komme inn på hans vitneprov nå. Det skal spilles av i morgen. Det er viktig at retten får hørt og sett hans forklaring, så får jeg komme til betydningen av den senere, sier statsadvokaten.

Ber om lukkede dører

Begge de tilrettelagte politiavhørene av 14-åringen, samt lillebrorens forklaring, er tatt opp på video og skal spilles av i retten onsdag. Men det var tirsdag uklart om andre enn rettens aktører får høre hva guttene har å si, i og med at faren har begjært lukkede dører.

– Det er for å skåne de to guttene, understreker forsvareren, advokat Ida Andenæs.

Hedmarken tingrett har allerede avslått begjæringen, men den er anket til lagmannsretten, som skal avsi kjennelse til lunsj onsdag. Etter tingrettens behandling sendte barnevernet i Ringsaker kommune brev til domstolen med støtte til begjæringen om lukket rett av hensyn til sønnene.

Det er ikke tilkommet noe nytt til saken etter at retten startet sin behandling, mener guttenes bistandsadvokat Inger Johanne Reiestad Hansen. Hun opprettholder sin påstand om at lagmannsretten må avvise begjæringen om lukkede dører.

– Jeg har gått igjennom innholdet av avhørene, og mener at det ikke er av en slik karakter at retten må lukke dørene, sa Hansen etter at retten hadde avsluttet for dagen.

Også statsadvokat Storås ber lagmannsretten avvise ektemannens begjæring.

