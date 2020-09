Jeger savnet i Tana

Letemannskaper er kalt ut etter at en 80 år gammel jeger sent mandag kveld ble meldt savnet i området Sommervann vest for Masjok i Tana.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Mannen er del av et jaktlag som overnatter på en gamme i området, opplyser politiet. Laget hadde sist kontakt med den savnede i 19.40-tiden, før batteriet på jaktradioen gikk tom. – Det er et jaktlag som har meldt han savnet. Han skal ikke være langt fra leiren, men nå er det bekmørkt i området. Været er greit med oppholdsvær, noe yr og 6 grader, sier operasjonsleder Eirik Pedersen i Finnmark politidistrikt til NTB. Han legger til at jegeren skal være ved godt mot og i fin form. Frivillige mannskaper, reinpolitiet, Røde Kors, Norske redningshunder, Sivilforsvaret er kalt inn, og Hovedredningssentralen er varslet. Disse blir satt inn i leteområdet når det lysner i 3-tiden, opplyser politiet. – Det er også frivillige kjentfolk som leter i området, sier Pedersen. (©NTB)

Reklame 14 nye dingser vi elsker