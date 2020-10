Jegere i campingvogn på Venabygdsfjellet døde trolig av kullosforgiftning

En foreløpig obduksjonsrapport viser at de to jegerne som ble funnet døde i en campingvogn på Venabygdsfjellet 27. september, trolig døde av kullosforgiftning.

Det opplyser politiadvokat Tore Martin Gundersen til NRK.

De to jegerne ble sent om kvelden søndag 27. september funnet campingvognen de benyttet ved Muvatnet ved fylkesvei 27. Jegerne hadde da vært savnet siden 17.30-tiden samme dag.

Politiet har tidligere opplyst at foreløpige undersøkelser ikke tyder på at det har skjedd noe kriminelt i forbindelse med dødsfallene, og at deres hovedhypotese er at det er snakk om en ulykke som involverer gass og mangel på oksygen.

Det var David Haugsrud (33) bosatt i Nordre Land kommune og Thomas Solum (33) bosatt i Søndre Land kommune som omkom.

(©NTB)