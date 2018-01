Jemtland-saken: Drapssiktet ektemann dømt for flere forhold på 90-tallet

Fredag kveld gikk politiet til pågripelse av Janne Jemtlands ektemann.

– Bakgrunnen for pågripelse er at det er skjellig grunn til mistanke om drap, sa politiadvokat Julie Dalsveen under en pressekonferanse fredag kveld.

Nå skriver TV 2 at ektemannen, som har bakgrunn som fremmedlegionær, ble dømt for flere forhold på 90-tallet.

Dømt for flere tilfeller av vold



Ifølge TV 2 var ektemannen en del av miljøet rundt nazisten Arne Myrdal på 90-tallet, og ektemannen ble dømt for å ha kastet stein mot en bil under slaget om Brumunddal 31. august 1991.

Da var han allerede dømt for et tilfelle av vold i 1991. I 1992 skal han ha blitt dømt for å ha kastet stein mot det retten omtaler som en «innvandrerbolig», mens han i 1993 ble dømt for ordensforstyrrelse.

Han skal ikke være domfelt etter 1994.

Ingen av disse opplysningene er foreløpig bekreftet av politi eller advokater.

Bodde i Frankrike



Ringsaker Blad skriver at den 37 år gamle ektemannen tidligere var soldat i den franske fremmedlegionen, og at han blant annet kjempet på Balkan på 90-tallet.

Ekteparet Jemtland skal også ha bodd i Frankrike en tid. Mannen har også en fransk Facebook-profil.

Ekteparet Jemtland har to barn. Advokat Inger Johanne Reiestad Hansen ble oppnevnt som bistandsadvokat fredag, etter at den forrige bistandsadvokaten, advokat Ida Andenæs, fredag gikk fra å være bistandsadvokat til forsvarer.

Død person funnet



Lørdag ettermiddag ble en død person funnet i Glomma, nærmere bestemt i området ved Braskereidfoss i Våler.

– Politiet i Innlandet bekrefter at det er nå gjort funn av en person i Glomma. Politiet er ikke kjent med at det er andre savnede personer i området. Pårørende til Janne Jemtland er varslet om funnet, opplyser politiet i en pressemelding.

Braskereidfoss ligger rundt 65 kilometer sørøst for Brumunddal.

– Kvinnen ble funnet på bunnen av elven. Hun ble funnet omtrent der politiet hadde fått informasjon om at hun var. Det tok litt tid å få kvinnen opp da det var vanskelig å ta seg til stedet i elva på grunn av mye strøm, sier innsatsleder Frode Hjulstad til VG. Til NRK understreker han at identiteten ikke kan bekreftes før etter obduksjonen.

Søndag er det varslet en pressekonferanse om saken. Inntil da vil ikke politiet si noe mer.

