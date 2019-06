Jemtland-saken: Ektemannen erkjenner ikke skyld

Den drapstiltalte ektemannen til Janne Jemtland svarte nei på spørsmålet om han erkjenner straffskyld for drap da ankesaken startet mandag.

I tingretten ble 48 år gamle Svein Rishovd Jemtland dømt til 18 års fengsel for å ha drept sin drøyt ti år yngre kone i desember 2017.

Han anket på stedet da dommen falt før jul i fjor. Ankesaken går for i Eidsivating lagmannsrett.

Ektemannen har sittet varetektsfengslet siden han ble pågrepet og ble ført inn i retten av to politibetjenter.

Ingen lit

Hedmarken tingrett festet absolutt ingen lit til Svein Jemtlands skyldnekt og forklaring om at skuddet som traff Janne Jemtland midt i pannen, gikk av ved et uhell.

Ankesaken i Eidsivating lagmannsrett starter med den tiltalte ektemannens forklaring, som etter planen skal foregå over to hele dager. Anken gjelder både skyldspørsmålet, straffekravet og de sivile kravene.

36 år gamle Janne Jemtland ble meldt savnet av ektemannen 30. desember – ett døgn etter at hun forsvant fra ekteparets hjem i Veldre etter en bygdefest i Brumunddal.

Funnet etter to uker

Ektemannen fortalte til politiet, familie og venner at hun hadde forlatt ham og parets to sønner. Politiets etterforskning avdekket blodspor fra kvinnen på flere ulike steder i området. To uker etter forsvinningen ble ektemannen pågrepet og siktet for drapet, og dagen etter ble Janne Jemtland funnet død på bunnen av Glomma med et lastebilbatteri rundt livet.

Rettsmedisinere konkluderte med at selv om skuddet som ble avfyrt var dødelig, døde Jemtland av drukning få timer etter at hun ble skutt.

– Likvidert

Tingretten mente ektemannen påførte kona seks ribbeinsbrudd i basketaket mellom de to, før han så likviderte henne med et skudd fra rundt fem centimeters hold ute på gårdsplassen utenfor Jemtland-familiens bolighus i Brumunddal. Ektemannen har helt siden pågripelsen hevdet at skuddet gikk av ved et uhell, men har erkjent at han skjulte liket etterpå ved å kaste det i Glomma.

Det er satt av til sammen to fulle rettsuker til saken. Totalt skal 36 personer innta vitneboksen, deriblant tiltaltes to brødre, avdødes bror, samt kriminalteknikere og rettsmedisinere som skal kaste lys over detaljene.

