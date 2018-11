Jemtlands ektemannen fjernet alle spor etter dødsskudd – nekter for drap

Janne Jemtlands ektemann vasket, ryddet og fjernet alle spor etter at kona var skutt i hodet. Han hevder hun holdt våpenet da dødsskuddet gikk av.

– Vi har tatt ut tiltale for drap, han påstår at dødsfallet skyldes et uhell. Vår oppfatning framgår av gjerningsbeskrivelsen i tiltalen, sa aktor, statsadvokat Iris Storås, da første dag av drapssaken mot Janne Jemtlands ektemann var over.

Drapssaken startet i Hedmarken tingrett på Hamar mandag og skal behandles i løpet av de tre neste ukene.

Storås mener den nå 47 år gamle, tidligere fremmedlegionæren skjøt sin kone i pannen før han pakket henne inn i plast, bandt et tungt batteri til liket og dumpet det i Glomma noen timer senere.

Selv forklarte tiltalte i retten at det var Janne Jemtland (36) som truet ham med våpen under en opphetet krangel natt til 29. desember i fjor. Da han forsøkte å tvinge våpenet fra henne, ramlet de begge og skuddet gikk av. Først da han fikk summet seg, gikk det opp for ham at kona hadde et hull midt i pannen, at det var blod i snøen under hodet hennes og at hun ikke pustet, forklarte han.

– Tiltalte skal fortsette sin forklaring tirsdag, og jeg vil ikke nå kommentere innholdet, sa Storås.

Politibetjent Trond Blikstad hilser på tiltaltes forsvarere, Ida Andenæs og Christian Flemmen Johansen i rettssalen i Hedmarken tingrett, før retten settes i saken mot Janne Jemtlands drapstiltalte ektemann mandag. Aktor Iris Storås står bak. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Detaljert forklaring

Hun konstaterte i sitt innledningsforedrag at «tid, sted og hvem som var til stede» da skuddet gikk av, er uomtvistet. Det avgjørende spørsmålet for retten er om skuddet ble avfyrt i den hensikt å drepe Jemtland, eller om det hele var et uhell i en meget opphetet krangel preget av følelser og rus etter festen paret hadde vært på.

I en tidvis svært detaljert forklaring hevdet ektemannen hvordan han i sjokk handlet irrasjonelt da kona lå død i snøen på tunet utenfor parets hus i Brumunddal. Istedenfor å ringe politiet og ambulanse, gikk han og tok seg en dusj, før han hentet søppelsekker og teip, kledde av kona og pakket inn liket. Da det rant blod ut av plastsekkene, fant han bygningsplast som han surret liket i.

Han plasserte liket i bagasjerommet på bilen og fjernet blodspor fra snøen på gårdsplassen. Han bekreftet også at han tok på seg hansker og vasket våpnene, og at han senere kvittet seg med konas telefon. Våpenet ble skjult i skogen på Vangsåsen i Hamar.

To politimenn passer på tiltalte til enhver tid i rettssalen i Hedmarken tingrett, i saken mot Janne Jemtlands drapstiltalte ektemann. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Forklaringen avviker fra de øvrige bevisene på punktet om når og hvordan kona døde. Rettsmedisinerne har kommet til at Jemtland var i live to-tre timer etter at skuddet gikk av. Da hun døde, var det av drukning.

Det stemmer dårlig overens med ektemannens forklaring om at han hadde kona liggende død i bagasjerommet til langt ut i neste dag før han dumpet henne i Glomma.

Tiltaltes forsvarere, Ida Andenæs og Christian Flemmen Johansen i rettssalen i Hedmarken tingrett, i saken mot Janne Jemtlands drapstiltalte ektemann mandag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Da sier det pang

I avhør har tiltalte demonstrert hvordan han angivelig vred armen med våpenet opp og rundt, slik at kona roterte og falt bakover med ektemannen halvveis over seg. Skuddet gikk mest sannsynlig av idet paret traff bakken, hevder han.

– Da sier det pang. Jeg skjønner ikke hva som skjer. Det er uvirkelig, sa 47-åringen.

En halvtime tidligere natt til 29. desember i fjor hadde de to gått ut av drosjen hjemme på gårdsplassen, sterkt beruset etter flere timers festing med mye alkohol. Tiltalte forklarte selv at han hadde blitt svært full, og at kona hadde kjeftet på ham for å ha brakt skam over familien med sin oppførsel.

Stemningen hadde ifølge forklaringen hans endret seg fra å være «kjempehøy» og «topp» under festen til å bli svært hissig etter at de skulle til å legge seg. Jemtland var spesielt sint fordi tiltalte noen dager før hadde opprettet en Tinder-konto. Hun følte seg sveket, framholdt han.

– Janne var ganske fyrene opp og forbanna. Det var nok det med Tinder-kontoen som var dråpen, sa han.

