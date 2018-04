Jensen: - MDG har glemt at folk er avhengig av bilen

Frp-lederen vil ha flere miljøvelgere, men går til kraftig angrep på Miljøpartiet de Grønne.

Fremskrittspartiet skal nå «bredde ut» partiet og kapre velgere med saker om miljø og skole, sa Frp-leder Siv Jensen på en pressekonferanse onsdag.

Men Jensen har lite til overs for Miljøpartiet de Grønnes (MDG) miljøpolitikk i Oslo, som hun går til kraftig angrep på.

- Problemet til MDG i Oslo er at de er ensporet. De har glemt at folk også er avhengig av bilen, sa Jensen på Politisk kvarter på NRK torsdag morgen.

Les også: Frp vil ikke ha nachspiel-forbud

- Grenser for hvor mange hipstere



Jensen mener MDG bommer helt når det gjelder vanlige folks behov.

- De stenger ned hele Oslo sentrum, den skal bli bilfri, og de fjerner parkeringsplasser. Hvordan tror de at en vanlig gjennomsnittfamilie skal klare å få handlet på Ikea for eksempel, eller komme seg hjem med en ny sofa eller store varer? spurte hun, før hun la tydelig til:

- Dette er så utrolig fjernt fra en vanlig families hverdag. Det er jo grenser for hvor mange hipstere på Grünerløkka som kan gå på kafé hver dag og sørge for at hjulene går rundt i vår by, sa Jensen.

Les også: FpU vil filme muntlig eksamen, men elevene selv vil gå enda lenger

- Bilene viktig i flere tiår framover



Frp-lederen mener det er utopi å tro at bilene vil forsvinne.

- Vi har fått til en vridning av bilavgiftene. Utslippene går ned fordi vi har lagt til rette for at det er lønnsomt for vanlige folk å kjøpe seg utslippgjerrige biler. Det gjør at bilparken fornyer seg, men at folk fortsatt får mulighet til å bruke bilen som fremkomstmiddel. Den kommer til å være viktig i et langstrakt land som Norge i mange tiår framover, sa hun, og la til:

- Jeg er opptatt av at vi skal bruke virkemidler som skal spille på lag med innbyggere og næringsliv, i stedet for å gjøre livet vanskeligere for dem.

Blant annet vil Oslo-byrådet og MDG tredoble antall kilometer med sykkelveier de neste årene, til totalt 11 milliarder kroner.

Frps gruppeleder i Oslo bystyre, Carl I. Hagen, sa til Nettavisen for to uker siden at dette er sløseri.

Les mer her: Carl I. Hagen: - Meningsløst å bruke 11 milliarder på sykkelveier



Mest sett siste uken