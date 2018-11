Jensen: – Frp er beredt til å samarbeide med KrF

Frp-leder Siv Jensen sier hun er beredt til å gå inn i regjeringsforhandlinger med KrF og roser samtidig nestleder i KrF Kjell Ingolf Ropstad.

– Frp er selvsagt beredt til samarbeid. Men vi er også preget av at det partiet som vil inn i regjering med oss, har brukt de siste ukene på å kritisere oss, vårt menneskesyn og vår politikk. Samtidig som jeg har hatt et ønske om å forsvare partiet vårt, så har jeg ventet på at KrF skulle bestemme seg. Vi har hatt respekt for deres interne prosess. Nå har de endelig bestemt seg, og det er jeg glad for, sa Jensen på partiets høstkonferanse i Sandefjord lørdag formiddag.

Fredag ble KrF enige om at de vil forsøke å gå inn i dagens regjering med Høyre, Frp og Venstre, og ifølge nestleder Kjell Ingolf Ropstad i KrF vil sonderingene starte allerede til uka.

– Jeg ser fram til et godt samarbeid med Ropstad. Han er en skikkelig redelig og trivelig fyr, men også en skikkelig tøffing, sa Jensen fra talerstolen.

KrF-delegasjonen vil bestå av Ropstad, nestleder Olaug Bollestad, sentralstyremedlem Erik Lunde og rådgiver i KrFs stortingsgruppe Jorunn Hallaråker. De ønsker seg en helt ny regjeringsplattform – under ett år etter at Høyre, Frp og Venstre forhandlet fram Jeløya-plattformen.

Jensen sa også at hun var skuffet over avtroppende Knut Arild Hareide.

– Jeg har hatt et godt samarbeid med Knut Arild Hareide. Han tok nå et aktivt valg om å gå en annen vei. Og det har skuffet meg, etter så mange år med godt samarbeid med KrF, sa hun.

(©NTB)

