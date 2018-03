Jensen: – Milliardsprekken bør være en vekker for alle

Partileder Siv Jensen tok opp byggesprekken på Stortinget i sin tale til Frps landsstyre lørdag. Hun kaller saken en skandale som overhodet ikke ser bra ut.

– Fremskrittspartiet har alltid vært et parti med respekt for skattebetalernes penger. Derfor har jeg også vært helt tydelig på at den byggeskandalen vi nå ser på Stortinget, overhodet ikke ser bra ut, sa Jensen i talen sin.

Hun viser til at kostnadene som følge av byggesprekken kan gå utover andre viktige formål, som sykehjem og sykehus.

– Nå er det først og fremst Stortingets ansvar å gå gjennom hva som har skjedd. Men jeg ser at det har kommet flere forslag til kutt og innsparing i Stortingets egne budsjetter. Det er bra, sa Jensen.

– Har ikke egen kasse

Hvordan og gjennom hvilket budsjett regjeringen eventuelt skal dekke det Stortinget ikke greier å spare inn, har hun foreløpig ikke tatt stilling til.

– Det er først og fremst Stortinget som må rydde opp i dette, men i den grad de har tenkt å lempe det ansvaret over på regjeringen, er det jo viktig for meg å understreke at de ikke har en egen kasse. Det er sånn at det går utover noe, og jeg mener det er feil å sende regningen til skattebetalerne, sier Jensen til NTB.

I et stort intervju med Nettavisen lørdag uttalte Rødt-leder Bjørnar Moxnes at milliardsprekken fremstår som det glade amatørskap.

- At dette kunne skje er helt ubegripelig. Først gikk de på en smell på 700 millioner kroner som førte til en granskning av Riksrevisjonen som ga flengende kritikk. En enstemmig kontrollkomité og storting refset presidenten, sa Moxnes til Nettavisen.

- Etter dette klarte Stortinget å dra på seg ytterligere en halv milliard i overskridelser. Presidentskapet fremstår som det glade amatørskap i denne saken. De skulle aldri vært byggherre. Det er åpenbart.

I 2016 ble Stortinget kåret til vinner av Nettavisens lite flatterende «Sløseriprisen». Da var budsjettsprekken på 300 millioner kroner. Verken Thommessen eller direktør Ida Børresen ønsket å ta imot den.

Fakta: Stortingets byggeprosjekt

* Stortingets byggeprosjekt omfatter blant annet rehabilitering av nabogården til Stortinget, ny innkjøringstunnel og et nytt vare- og postmottak. Planene ble lagt fram i 2011, og byggearbeidene startet i 2014. * For tre år siden var det anslått at prosjektet ville koste 1,1 milliarder. Året etter, i 2016, ble anslaget økt til 1,8 milliarder. Torsdag ble det kjent at den anslåtte sluttsummen hadde steget med ytterligere 500 millioner til rundt 2,3 milliarder kroner. * At Stortinget selv valgte å være byggherre framfor å benytte Statsbygg er i ettertid blitt kritisert fra flere hold. Selv har Stortinget valgt å stevne Multiconsult for Oslo tingrett. Rådgivningsselskapet anklages for omfattende mislighold som har påført byggeprosjektet ekstrakostnader, noe selskapet avviser. * Et samlet Storting kritiserte før sommeren i fjor presidentskapet for håndteringen byggesaken og de mange store overskridelsene. I løpet av perioden kom det også skarp kritikk fra Riksrevisjonen og kontrollkomiteen, og det ble også rettet et mistillitsforslag mot stortingspresident Olemic Thommessen (H). * Da den siste kostnadsoverskridelsen ble kjent torsdag 15. februar, valgte stortingsdirektør Ida Børresen å gå av. Kilde: NTB

Alt kan ikke være spektakulært

Jensen mener saken bør fungere som et skrekkeksempel, og etterlyser generelt bedre kostnadskontroll på store, offentlige prosjekter.

– Milliardsprekken på Stortinget bør være en vekker for alle. Det handler ikke bare om bedre kontroll på store, offentlige byggeprosjekter. Det handler også om å vise mer nøkternhet. Alle offentlige bygg kan ikke være spektakulære signalbygg for å lokke til seg arkitekturinteresserte, sa Frp-lederen i talen sin.

Tross kritikken av byggeskandalen, ville finansministeren ikke si noe konkret om tilliten til den hardt pressede stortingspresidenten, Olemic Thommessen (H).

– Det er ikke opp til meg å bestemme hva som skjer videre i denne saken. Det er opp til Stortinget, sier Jensen til NTB.

Bjørnar Moxnes, leder for Rødt og stortingsrepresentant.

Frykter kutt i eldreomsorgen

Så sent som i høst, da stortingspresident Olemic Thommessen også var upopulær, uttalte statsminister Erna Solberg (H) til Nettavisen at hun hadde tillit til stortingspresidenten. Hun fikk også viljen sin da hun fikk KrF og Venstre med på å stemme på ham.

- Solberg sitter med nøkkelen. Hun er grunnen til at Thommessen ble gjenvalgt. Da hun ble spurt i høst sa hun at det ikke var noen grunn til at han ikke skulle fortsette. Solberg kunne gitt et annet råd. Det er hun som har sørget for at han ble gjenvalgt, selv etter at den frøste sprekken på 700 millioner kroner var kjent. Likevel presset hun gjennom at han skulle gjenvelges. Det er helt utrolig, sier Moxnes oppgitt.

- Stortinget har ikke en seddelpresse i kjelleren til å trykke opp nye penger. Foreløpig er sprekken på rundt 1,2 milliarder kroner og det er ventet at den blir større. Det betyr at vi risikerer kutt i eldreomsorg, dårligere barnevernstjeneste og hjemmetjeneste. Offentlige tjenester er allerede grovt underfinansiert. Alle som har pårørende på sykehjem kjenner til dette og det provoserer mange.

- Jeg vet godt hvordan regjeringen svinger sparekniven. Gjennom fem år har jeg sett at de tar penger fra arbeidsløse, fra brannskadde som tidligere hadde gratis fysioterapibehandling og fra kronisk syke. De har også skvist kommuneøkonomien. Vi synes det er en bedre ide å kutte i politikerlønnen, avslutter Rødt-lederen.

