Jensen: – Sandberg burde ikke deltatt i Iran-feiring

Frps partileder Siv Jensen sier hun mener det var feil av Per Sandberg å delta under feiringen av den iranske revolusjonen.

Nylige avgått fiskeriminister Per Sandberg (Frp) har fått sterk kritikk for å ha deltatt under feiring av den iranske nasjonaldagen, som markerer innføringen av en islamsk republikk i Iran i 1979, tidligere i år.

Under partilederdebatten i Arendal tirsdag kveld, ble Frp-lederen spurt om hun mente det var feil av Sandberg.

Jensen ville først ikke svare på spørsmålet og sa hun i dag var mest opptatt av å la Per Sandberg få snakke ut.

– Jeg går ikke og passer på hver enkelt statsråd, men jeg mener man må tenke seg om, uttalte Jensen.

Etter å ha blitt presset videre på spørsmålet av programlederen, fastslo Jensen til slutt at hun mener Sandberg ikke burde deltatt i feiringen.

– Selvfølgelig burde ikke en norsk statsråd feire Khomeinis inntog i Teheran, brøt Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum inn fra sidelinjen, til latter og applaus fra salen.

(©NTB)

Mest sett siste uken