Jensen: I dag skinner solen igjen

I dag skinner solen igjen – på hele landet, fastslo finansminister Siv Jensen (Frp) da hun la fram regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019.

– Det er god vekst i økonomien. Bedriftene ser lyst på fremtiden. De ansetter flere, investerer mer. Klimautslippene avtar, flere er i jobb, flere går i barnehage, flere fullfører skolen. Oljeprisen er over 80 dollar, og det ser ut til at petroleumsnæringen vil tjene penger selv om den skulle bli langt lavere enn det. Vi kom oss ikke bare gjennom oljeprisfallet. Vi kom styrket ut av det, sa Siv Jensen da hun holdt finanstalen i Stortinget mandag formiddag.

Hun minnet imidlertid om at det fortsatt er noen skyer i horisonten, men mener de bare ser litt annerledes ut enn de gjorde for fire år siden.

– I Jeløya-plattformen beskriver vi de store utfordringene Norge står overfor. I statsbudsjettet for 2019 prioriterer vi tiltak som gjør oss i stand til å møte disse utfordringene, fastslo Jensen og nevnte en lang rekke punkter.

Siv Jensen fastslo at grunnlaget for vår velferd er en økonomi som vokser, og understreket at veksten i norsk økonomi nå er solid.

– Den er allerede sterkere enn den historiske trenden. Folk flest vil få økt kjøpekraft. Flere kommer i jobb. Da stiger etterspørselen etter varer og tjenester. Norske bedrifter er blitt mer konkurransedyktige, og nyter dessuten godt av at pilene peker oppover også andre steder i verden. På toppen av dette kommer petroleumsinvesteringene, som ser ut til å øke igjen – for første gang på fire år, sa Jensen.

Regjeringen foreslår å øke bruken av oljeinntekter med 4,5 milliarder kroner fra i år, en økning som ifølge regjeringen er på linje med veksten i fastlandsøkonomien. Dermed er også virkningen på den økonomiske aktiviteten nøytral.

– Og bruken av oljeinntekter er som det skal være når veksten i økonomien er solid og selvgående, sa Jensen.

