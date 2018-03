Jensen tar Listhaug i forsvar

Frp-leder Siv Jensen bruker Facebook til å ta sin partifelle og regjeringskollega Sylvi Listhaug i forsvar.

Sent tirsdag kveld la Jensen ut et Facebook-innlegg der hun sier tidspunktet for debatten om å frata fremmedkrigere det norske statsborgerskapet ble galt.

Hun mener Ap-leder Jonas Gahr Støre går «langt over streken for anstendig debatt» i hans reaksjon på det omstridte bildet Listhaug la ut med en tekst om at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

«Sylvis budskap har ingen sammenheng med 22. juli, og hun har selv sagt at dette ikke var hennes intensjon. (...) Det å mene at Sylvi la ut dette med overlegg er langt over streken. Hun har selvfølgelig ikke hatt et ønske om å såre overlevende og etterlatte etter Utøya-terroren», skriver finansminister og Frp-leder Jensen videre i innlegget sitt.

Hun sier terrorbekjempelse er en viktig sak som må snakkes om og synes det er synd at forslaget stemmes ned. Jensen omtaler forslaget om å frata fremmedkrigere statsborgerskap som et av flere viktige forslag «for å bekjempe fremmedkrigere og avverge terror raskt».

– Det er viktig å diskutere virkemidlene i innvandrings- og integreringspolitikken. Men dette har endt opp med å bli en diskusjon om ord, sa Jensen tidligere i uken. (©NTB)

