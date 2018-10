Jensen venter blandede reaksjoner i KrF

Finansminister Siv Jensen (Frp) er spent på mottakelsen av statsbudsjettet, men mener hun legger fram et godt budsjett.

Mandag klokka 10 legger Jensen fram statsbudsjettet, men hun kom ikke med noen flere lekkasjer da hun møtte pressen like før klokka 6.30 mandag morgen. Finansministeren startet arbeidsdagen tidlig og ble møtt av 15–20 journalister da hun forlot sin egen bolig på morgenkvisten.

– Dette blir en hektisk dag, men en god og spennende dag. Mange er opptatt av både detaljer og helheten i et statsbudsjett. Som finansminister er jeg selvfølgelig mest opptatt av helheten. Når vi har en sunn utvikling i økonomien, så gir det oss også rom for å satse på viktige ting, sier Jensen og trekker fram temaer som barnefattigdom, arbeidsmarkedet og integrering.

Godbiter til KrF

Det var også knyttet spenning til om det kommer noen godbiter til Kristelig Folkeparti etter Knut Arild Hareides flørt med Arbeiderpartiet. Men Jensen har ikke bare gode nyheter til Hareide & co.

– Nå tenker jeg først og fremst på det budsjettet vi skal legge fram, som jeg tror veldig mange blir fornøyd med. Så må KrF få lov til å ha den prosessen de har, og så får vi ta det derfra, sier Jensen og legger til at hun tror KrF vil ha blandede reaksjoner på budsjettet.

På spørsmål om hun frykter at dette blir hennes siste statsbudsjett dersom KrF bytter side, svarer Jensen at hun håper regjeringen kan fortsette å legge fram gode statsbudsjett i flere år fremover.

– Det er mange saker i statsbudsjettet som jeg tror KrF sikkert kommer til å nikke gjenkjennende til, men sikkert også noen ting som de gjerne ville sett forbedret, svarte Jensen.

Krav til regjeringen

KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad sier til Dagbladet at han har flere krav til Jensen mandag.

– Det første jeg kommer til å se etter er at det er satt av midler til å implementere lærernormen og ansette flere i barnehagene, sier han til avisen.

– Barnefattigdom og en synkende fødselsrate må adresseres. KrF håper på økt barnetrygd og tiltak som legger til rette for at par kan få det tredje barnet, dersom de ønsker det, da. Vi må at regjeringen bruker penger på politikk som gjør at par kan få så mange barn de ønsker. Familie må være et viktig stikkord i statsbudsjettet, sier Ropstad til Dagbladet.

Vil skape et tryggere Norge

– Vi er inne i en situasjon nå hvor vi er nødt til å bruke de gode tidene for å sørge for å trygge velferdssamfunnet vårt, og ikke minst skape et enda tryggere Norge, sa Jensen til pressen.

Så sa hun seg ferdig med journalistene for denne gang, satte seg inn i bilen og kjørte mot Stortinget. Nøkkeltallene i statsbudsjettet legges fram klokka 8, mens regjeringen presenterer sitt forslag til budsjett for Stortinget klokka 10.

