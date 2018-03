Jenta i Søviknes-saken: - Jeg har følt meg så skamfull

– Nå føler jeg at det er en sjanse til å bli hørt, at ansvaret plasseres der det hører hjemme – hos mennene.

Det sier den i dag 34 år gamle kvinnen til Aftensposten og Bergens Tidende.

- Det er trist å lese om de mange og sammensatte utfordringene jenta har hatt, sier Frp-statsråd Terje Søviknes til Aftenposten/BT.

I 2000 var hun 16 år gammel og ble seksuelt utnyttet av Frp-topp Terje Søviknes og en annen tidligere stortingsrepresentant under en fest i Langesund etter et landsmøte i Fremskrittspartiets Ungdom. Kvinnen har i alle år sagt at hun ble misbrukt, mens mennene sier det var frivillig.

Hun forteller at i Fpu fant hun samhørighet og respekt etter en tøff tid med mobbing og skilsmisse i familien. Det var før festen på Langesund.

Henlagt som intet straffbart



Politiet etterforsket og henla saken som intet straffbart forhold. I januar 2001 trakk Søviknes seg fra alle rikspolitiske verv i partiet men fortsatte som ordfører i Os. I dag er han tilbake i rikspolitikken som olje- og energiminister.

Jenta fikk psykiske problemer etter hendelsen. Hun startet med selvskading og rusmisbruk. Da Søviknes-saken raste i mediene vinteren 2001 var hun på avrusing ved rusbehandlingsinstitusjonen Tyrili.

Søker erstatning



– Bildet er sammensatt, og vi kan ikke si at alle problemene skyldes det som skjedde der. Men det vi vet sikkert, er at jenta ble akutt psykisk syk og begynte med selvskading kort tid etter hendelsen. Etter det eskalerte problemene hennes, og det har vært svært vanskelig for henne at personen hun mener krenket henne, til stadighet dukker opp i mediene, sier hennes advokat, Jannicke Keller-Fløystad, til Aftensposten/Bergens Tidende.

De har søkt voldsoffererstatning for det som skjedde. Saken er nå til behandling.

Vil plassere skyld



Etter #metoo-kampanjen ønsker hun å være en stemme for kvinner som blir misbrukt av maktpersoner.

– Nå føler jeg at det er en sjanse til å bli hørt, at ansvaret plasseres der det hører hjemme – hos mennene. Jeg har følt meg så skamfull, jeg har båret det som om det var min feil, sier hun til Aftensposten/Bergens Tidende.

Søviknes sier at saken har vært tøff for alle involverte, og han skjønner at kvinnen vil fortelle sin historie.

– Ja, jeg kan forstå det, ikke minst i kjølvannet av #metoo og de sakene som har vært i mediene det siste halvåret. Så håper jeg inderlig at det hun selv beskriver, det at hun gir dette intervjuet, kan være ett bidrag til at hun kan komme seg videre i livet. Hvis det kan hjelpe henne, er det bra, sier han til Aftenposten/BT.

