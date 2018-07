Jente (13) funnet død på Jæren: - Vår hypotese er at vi står overfor et drap

Flere Kripos-etterforskere er på vei til Jæren for å bistå i etterforskningen etter en 13-åring ble funnet død natt til mandag. Ingen er mistenkt i saken.

Det er satt i gang drapsetterforskning etter en 13 år gammel jente er funnet død på Varhaug i Hå kommune på Jæren rundt klokken 03 natt til mandag.

- Politiet vet foreløpig ikke hva som har skjedd. Funn på stedet gjør at vi betrakter det som et mistenkelig dødsfall. Vi er på et tidlig tidspunkt i etterforskningen, men vår hypotese er at vi står overfor et drap. Jeg vil presisere at vi også holder andre muligheter åpne, sier politiadvokat Herdis Trå på en pressekonferanse mandag formiddag., opplyser politiet i en pressekonferanse.

Kripos bistår



Politiet har ingen mistenkte i saken.

Det var jentas far som kontaktet politiet etter hun ikke kom hjem til avtalt tid etter å ha vært hos en venn. Da hadde venner og familie allerede lett etter hjenta i flere timer.

Jenta ble funnet på en sti. Det var en voksen person som fant henne, og vedkommende har en relasjon til jenta.

Flere etterforskere fra Kripos er på vei til Jæren for å bistå i etterforskningen. De skal bidra både teknisk og taktisk.

- Vi har blitt bedt om å bistå med kriminalteknikere og sender flere folk til stedet, bekrefter Ida Dahl Nilssen, kommunikasjonssjef i Krips, overfor Nettavisen.

Jenta blir sendt til obduksjon så fort som mulig. Politiet kjenner ikke dødsårsaken, og kan ikke fastslå hvorvidt hun døde på samme sted som hun ble funnet.

FUNNSTED: Den unge kvinnen ble funnet død her langs Møllevegen i Varhaug på Jæren.

Funnet i nærheten av hjemmet



Jenta ble funnet død nær der hun bodde i Møllevegen utenfor Varhaug sentrum.

- Jenta ble funnet i nærheten av der hun bor. Funn på stedet gjør at vi ikke kan utelukke at det har skjedd en kriminell handling, og det blir derfor derfinert som et mistenkelig dødsfall, sier operasjonsleder i Sørvest politidistrikt, Victor Jensen, til Nettavisen rundt 09 mandag morgen.

- Hvilke funn er det snakk om?

- Det kan jeg ikke si noe om, men det er helt klart gjort funn på stedet som gjør at dette etterforskes som en svært alvorlig hendelse.

Politiet leter nå etter vitner som kan ha gjort observasjoner i tidsrommet 23.00 søndag kveld til 03.00 natt til mandag. Politiet tar imot tips på epost tips-rogaland@politiet.no eller telefon 51 89 94 27.

