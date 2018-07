Jente skal ha druknet i Halden – fraktes til Rikshospitalet med luftambulanse

Store redningsmannskaper rykket ut da det kom melding om at en jente hadde druknet ved Krusetertjern, som ligger inntil fylkesvei 21 nord for Tistedal.

(Halden Arbeiderblad): – Jenta badet sammen med venninner. De andre kom seg til land, men ikke vedkommende. De så hun gikk under vann og at hun ikke kom opp igjen, sier politiets operasjonsleder ved Politiet Øst, Terje Marstad til Halden Arbeiderblad.

Dykkere fra Oslo og Fredrikstad

Det ble iverksatt en stor redningsaksjon, og mannskaper fra fjern og nær ble kallet inn.

– Dykkere fra Fredrikstad deltok i arbeidet, og det ble også flydd inn dykkere fra Oslo. Tre helikopter deltok i redningsarbeidet i tillegg til store mannskaper fra brannvesenet og helsevesenet for øvrig, sier Marstad.

Cirka klokken 21:40 meldte politiet at de hadde funnet jenta i vannet, og at livredningstiltak ble iverksatt. Cirka 30 minutter senere meldingen om at luftambulansen lettet fra stedet med jenta om bord, og at hun ville bli flydd til Rikshospitalet.

I tillegg ble det også informert om at nok en jente ble kjørt til legevakt for sjekk etter at hun skal ha fått i seg mye vann.

Lange køer

I forbindelse med redningsarbeidet ble fylkesvei 21 forbi Krusetertjern stengt for all trafikk. Veien ble benyttet som landingsplass for helikopter, og det oppsto lange køer på stedet.

