Jimmie Åkesson på Skavlan: Det pågår en kulturkrig i Sverige

Jimmie Åkesson forsvarer påstanden til SDs topp i Riksdagen om at det pågår en kamp for nasjonens overlevelse i Sverige når han fredag er gjest på Skavlan.

Jimmie Åkesson er gjest i det første programmet av den populære talkshow-serien som sendes på TV 2. Fredrik Skavlan meldte overgang etter 20 år i NRK. Når Skavlan har premiere på TV 2 fredag, gjester igjen Sverigedemokraternas leder programmet, denne gangen sammen med samboeren og partikollega Louise Erixon.

Forrige gang Åkesson var gjest i programmet, i 2015, ble det et voldsomt bråk over programlederens kritiske og pågående oppførsel.

Også denne gangen blir Åkesson konfrontert med at SD og partiets politikere har svært omstridte standpunkt, som blant annet framkom i et Facebook-innlegg, der SDs gruppeleder Mattias Karlsson i Riksdagen skriver at nasjonens overlevelse står på spill og at det handler om «seier eller død», ifølge Aftonbladet.

Skavlan poengterer i intervjuet at det høres ut som en tale man holder i krig.

– Ja, men det pågår i høy grad en kulturkrig. Det har gått 50 år siden 68-revolusjonen, og i løpet av disse 50 årene har den bevegelsen i høy trad påvirket samfunnet vårt i retning der nasjonen og nasjonal identitet er noe stygt, svarer Åkesson.

Under sendingen forteller også Åkesson om forholdet til sin svigermor. Hun satt i Riksdagen fra 2010 til 2015.

- Jeg er ikke helt fornøyd med hennes innsats i Riksdagen, kan man si. Så vi har ikke pratet på en stund.

Erixons mor trakk seg fra Riksdagen etter en konflikt med Åkesson og SD-ledelsen, skriver TV 2. Hun startet opp en massasjesalong, men mottok fortsatt lønn fra Riksdagen.

