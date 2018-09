Johansen bekrefter møte med Søgnen

Byrådsleder Raymond Johansen bekrefter et møte med Astrid Søgnen, men vil ikke si om hun da fikk beskjed om at hun ikke får fortsette som sjef for Osloskolen.

– Jeg kan bekrefte at jeg hadde et møte med Utdanningsetatens direktør fredag 7. september. Innholdet i denne samtalen har jeg ikke tenkt å kommentere i mediene, skriver Johansen i en sms til NTB fredag kveld.

Både Dagsavisen og Aftenposten erfarer at Johansen ba Søgnen gå av under møtet. Søgnen skal dagen før ha fått beskjed under et møte med kommunaldirektør Bente Fagerli at hun ikke får fortsette som øverste sjef av Osloskolen når hun 8. november fyller 67 år.

Bakgrunnen skal være de store samarbeidsproblemene mellom skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) og Søgnen.

Søgnen er, som én av få toppledere i kommunen, ikke ansatt i en åremålsstilling, men i en fast stilling. Det betyr at hun kunne ha fortsatt til fylte 70 år, som er normal øvre aldersgrense i Oslo kommune, skriver Aftenposten.

Varslet samme kveld

Søgnen skal ha bedt om et møte med Raymond Johansen på tomannshånd etter møtet med Fagerli torsdag. Under møtet skal hun skal ha bedt byrådslederen omgjøre Thorkildsens beslutning, men Johansen skal ha fastholdt sin tillit til byråden og hennes avgjørelser, ifølge Dagsavisen.

Samme kveld ble et varsel mot Thorkildsen fra flere anonyme personer i etatens ledergruppe sendt til kommunens anonyme varslingsmottak. Ifølge varslerne har Thorkildsen oppført seg «krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende og ydmykende» overfor ansatte.

Thorkildsen har i mediene slått tilbake og uttalt at samarbeidsforholdet med ledelsen i etaten har vært vanskelig over lang tid.

– Når politiske føringer er gitt og beslutninger er tatt, har jeg savnet samarbeidsvilje og lagarbeid for å få dette gjennomført etter intensjonen. Dessverre har vi opplevd for mange eksempler på det motsatte, og det er problematisk for videre utvikling for Oslo-skolen, sa Thorkildsen i en skriftlig uttalelse onsdag.

Undersøker arbeidsmiljø

Verken Søgnen eller politisk ledelse har torsdag ville bekrefte eller avkrefte påstandene om at Søgnen er bedt om å gå av.

– Jeg kommenterer ikke mitt arbeidsforhold. Ber om forståelse for det, skriver Søgnen i en sms til NTB fredag kveld.

VG skriver torsdag at samtidig som konflikten mellom utdanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) og utdanningsdirektør Astrid Søgnen brettes ut, har byrådens avdeling iverksatt en stor undersøkelse av arbeidsmiljøet i Søgnens etat.

Thorkildsen varslet om undersøkelsen i kjølvannet av Simon Malkenes-saken tidligere i år, da ytringskulturen i Osloskolen ble problematisert. I den forbindelse kom det også fram påstander om at kritikkverdige forhold i Utdanningsetaten, som det ble varslet om i 2014, fortsatt er gjeldende.

