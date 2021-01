Johansen mener kommunene klarer å vurdere skjenkestopp selv

Kommunene har god oversikt over smitteutviklingen lokalt og klarer fint å vurdere om det bør være skjenkestopp eller ikke, mener byrådsleder Raymond Johansen.

– Jeg har stor forståelse for at Stortinget opphevet den nasjonale skjenkestoppen, og overlot ansvaret til kommunene, sier Johansen (Ap) i en epost til NTB.

Han mener kommunene har god oversikt over smitten og hvilke tiltak som kan fungere best, og at de dessuten får råd og veiledning fra helsemyndighetene.

Strenge, nasjonale tiltak i områder med lite smitte undergraver hele koronahåndteringen, mener han.

– Det er viktig at koronatiltakene har legitimitet og folkelig oppslutning. Derfor må tiltakene hele tiden tilpasses det lokale smittetrykket, sier byrådslederen.

Klokka 13 legger Johansen fram hvilke tiltak som skal gjelde framover i hovedstaden. Der blir det også kjent om skjenkestoppen fortsatt skal gjelde i Oslo.

(©NTB)

Reklame Her kan du levere Vikinglotto