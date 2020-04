Johaug og kjæresten brøt hytteforbudet

Therese Johaug og kjæresten har etter at hytteforbudet trådte i kraft, oppholdt seg på en hytte på Sjusjøen. Kommunens tillatelse viste seg å være ugyldig.

Johaugs kjæreste Nils Jakob Hoff, som arbeider i turnustjeneste på et legekontor i Lillehammer, skriver i en epost til VG at han beklager det hele og at saken først og fremst er hans ansvar.

Fire dager før regjeringen innførte hytteforbudet 19. mars søkte han Lillehammer kommune om å få tillatelse til å bo på hytta Johaug disponerer på Sjusjøen. Kommunen innvilget søknaden, men ettersom hytta ikke ligger i Lillehammer kommune, men i Ringsaker, så er ikke tillatelsen gyldig.

Hytteforbudet under koronautbruddet gir heller ikke kommunene mulighet til å gi folk dispensasjon til å bo på hyttene sine.

«Det er jeg som jobber som lege på Lillehammer, det er jeg som søkte om å få bo på hytta, det er jeg som ba henne komme opp for å hjelpe meg, og det var jeg som sa alt var på stell. Hun er selvfølgelig et oppegående menneske, i stand til å ta sine egne avgjørelser, og klar til å ta en eventuell straff, men denne saken handler om en helsearbeider og hans samboer, ikke en skistjerne på hytteferie», skriver Hoff i eposten.

Videre opplyser Hoff at de nå har donert 15.000 kroner til Røde Kors for å bryte hytteloven:

«Vi handlet i god tro, og det var aldri vår intensjon å ikke bidra til vår felles dugnad».

(©NTB)