Den tidligere Liverpool-spilleren har lagt ut huset med en prisantydning på 8,8 millioner kroner.

I eiendomsregisteret går det frem at John Arne Riise (38) og Louise Angelica (28) kjøpte huset i bydelen Heissa i Ålesund for 7.950.000 kroner i desember 2016.

Onsdag ble det lagt ut en annonse på Finn.no om at Riises bolig er lagt ut for salg med en prisantydning på hele 8,8 millioner kroner, noe som tilsvarer 850.000 kroner mer enn 38-åringen kjøpte eneboligen for.

Louise Angelica har skrevet om salget av boligen på Instagram: - Et nytt kapittel starter nå. Huset vårt i Ålesund er lagt ut for salg. Vi setter kursen mot Oslo, lyder det fra Riises kone.

Bruksarealet på boligen er på 372 kvadratmeter.

