John Carew i boligkrangel - saksøkt mann hevder fotball-stjernen solgte ham en brannfelle

- Det hele var et sjansespill. Det er en stor brannfelle de har solgt, sier Kjell Rennestraum til Nettavisen.

Mandag starter rettssaken i Oslo tingrett, hvor John Carew og hans mangeårige agent Per A. Flod har saksøkt en potensiell boliginvestor fra Bergen, Kjell Rennestraum.

Søksmålet er på 22,5 millioner kroner.

Bakgrunnen for rettssaken er at det i slutten av mars 2015 ble inngått en avtale om kjøp av bygården i Oslo vest med adresse Bygdøy Allé 11. Carew og Flod eide bygget sammen og avtalte en salgspris på 126 millioner kroner med Rennestraum.

Kjell Rennestraum er saksøkt for 22,5 millioner kroner av John Carew og hans agent Per A. Flod.

Da handelen gikk i vasken måtte Carew og Flod senere selge bygården for en lavere sum, 120 millioner kroner, i april 2016. Dermed mener fotballstjernen og Flod at de har lidt et tap på seks millioner kroner.

Bygården ligger i en eksklusiv del av hovedstaden. Kjøpet ble likevel ikke gjennomført da bergenseren mente bygården inneholdt flere mangler. Nå er han saksøkt for 22,5 millioner kroner, som utgjør erstatning og forsinkelsesrenter. Carew og Flod har også krevd å få dekket saksomkostninger.

Finansavisen omtalte søksmålet forrige uke. Men bak uenigheten om pengene er det en bitter krangel. Bergenseren bestrider alle kravene.

- Jeg tenker at dette er helt feil. De burde ordnet opp i sine dokumenter før de la eiendommen ut for salg. Det var mange ting som var feil og det var mange ting som var farlig ved eiendommen. Jeg føler meg rett og slett lurt, sier Rennestraum til Nettavisen.

Les også: Her feirer John Carew med prins William

- Manglet rømningsveier

- Hva mener du når du sier «farlig»?

- Manglende brannsikkerhet. I tillegg var det dårlige evakueringsmuligheter. Det hele var et sjansespill. Det var en stor brannfelle de ville selge. Dette kommer vitner til å belyse i retten, blant annet en arkitekt som kjenner bygget.

Per A. Flod har vært agent og investor i hele John Carews karriere (arkivfoto).

- Det manglet evakueringsmuligheter og det var bare rømningsvei fra tre av totalt 20 leiligheter. Det var heller ikke trykksetting for trappehus som gjør det livsfarlig under en brann, hevder Rennestraum.

Verken Carew eller advokat Ole Johan Stensli ønsker å si noe om påstandene fra bergenseren før rettssaken. Flod gir følgende korte uttalelse:

- Det riktige er at våre kommentarer kommer frem i retten og ikke overfor journalister. Jeg ser ingen grunn til å forhåndsprosedere saken i media.

På Oslo kommunes hjemmesider kommer det frem at det har vært mange behandlede saker på bygården. I et brev til Plan- og bygningsetaten og Oslo brann- og redningsetat, datert mars 2016, påpeker Rennestraum det han mener er åpenbare mangler.

Les også: Carew har tjent seg søkkrik på eiendom

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

Bygården i eksklusive Bygdøy Allé 11 i Oslo vest ble i 2016 solgt for 120 millioner kroner. John Carew og hans agent Per A. Flod kjøpte den i 2010 for 82 millioner kroner (arkivfoto).





- Mangler ble utbedret

I brevet anføres i korte trekk:

1. «De har ikke innberettet til kommunen at kompenserende tiltak for kun en vei ut, ett trappeløp for 18 av 21 boliger, ikke er fullført. Opprinnelig 20 leiligheter i søknaden. Det er kun 3 leiligheter som har tilgang til rømningstrapp.»

2. «Vi har mottatt det OBR (Oslo brann- og redningsetat, red. anm.) har i sitt arkiv om eiendommen. Det finnes flere notat der eier ikke har møtt for befaring, og tilbakemelding for oppretting av feil må purres opp. Disse feilene er typisk for ombygget byggverk, der kontrollen har vært mangelfull: branntetting og manglende sertifisert dør går igjen i huset. Det ble som nevnt gitt midlertidig brukstillatelse i 2010, OBR finner feil 13. april 2011.»

Les også: Slik er Carews nye luksusliv



Flod og Carew overtok bygården i 2010, og betalte 82 millioner kroner. I en tilsynsrapport fra brann- og redningsetaten fra 2012, dokumenteres tidligere mangler, deriblant manglende dokumentasjon på sikkerhet.

I et brev til Oslo kommune sendt 1. april 2016 tilbakeviser Flod at det på dette tidspunktet er mangler med tanke på brannsikkerheten. I brevet skriver han:

Under et tilsyn fra Oslo brann- og redningsetat i 2011 ble det funnet flere avvik på bygården til John Carew og Per A. Flod.

«Vi hadde branntilsyn i Bygdøy Alle 11 i 2012. Dette var et tilsyn vi selv ba om. Det kom noen mindre pålegg som deretter ble utbedret. Jeg vedlegger dokumentasjoner på at branntilsynet er gjennomført og lukket.»

«Regnbyen eiendom 2 AS (firmaet til Rennestraum, red. anm.) inngikk bindende bud på eiendommen i 2015, men betalte ikke. Etter dette har Regnbyen eiendom 2 AS gjort hva de kan for å finne et eller annet å kunne slippe unna budet med.



Regnbyen eiendom 2 AS kommer stadig med nye anførsler og vi, må jeg ha lov å si nå, begynner å bli ganske lei av alt de kommer med og som generer arbeid hos oss.»

Fra arkivet: Carew eier 30 eiendommer: - Det har gått ekstremt bra

Driftet som ulovlig hotell

Før Rennestraum la inn bud på bygården var han også på befaring. Til tross for feilene han mener preget bygget inngikk han en avtale om kjøp for 126 millioner kroner.

På spørsmål om hvorfor han la inn bud viser han til hans ovennevnte brev, der han anførte at kommunen hadde gitt midlertidig brukstillatelse for bygget.

I saksdokumentene hos Oslo kommune går det også frem at Carew og Flod bidro til ulovlig hotellvirksomhet. Duoen var eier av bygården, men Oslo apartments stod for hotelldriften. Bygget er ifølge kommunen regulert for boligformål.

I september 2016 fikk de et pålegg om opphør av ulovlig bruk av bygården og trusler om tvangsmulkt på 50.000 kroner. Vedtaket ble klaget inn til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Men i 2017 fikk den nåværende eieren av bygården samme pålegg. Saken ble klaget videre til Sivilombudsmannen, men pålegget om å avvikle ulovlig hotelldrift ble stående.

Les også: John Carew deler nytt nakenbilde av Triana Iglesias

Advokat Per A. Flod har vært John Carews agent gjennom hele hans fotballkarriere. Dette bildet er fra Gardermoen i 2005, da det ble kjent at Carew skulle bli Lyon-spiller.





Carew møter ikke i retten

Rennestraum er krystallklar på at budet hans aldri var bindende på grunn av manglene han har anført.

Carew og Flod fikk pålegg om å avvikle ulovlig hotelldrift i bygården.

- Dette var et farlig kjøp og jeg landet på at det var en for stor risiko å kjøpe bygården. Når man ikke har kontroll på brannfeller har man heller ikke kontroll på egen forsikringsavtale.

Les også: John Carew: Damer og kjendisliv - her er bildene

Rennestraum innrømmer at inntektspotensialet var en viktig årsak til at han la inn bud på bygården.

- For meg var det gunstig med tanke på at de allerede hadde noen som driftet enheten som hotell og tok seg av det jeg trodde var hotelldrift. Det er en helt annen administrasjon for meg, som bor i Bergen, å leie ut til én aktør som drifter bygget som hotell, enn til 20 leiligheter som opereres som faste boenheter.

Under rettssaken kommer ikke Carew selv til å vitne. Årsaken er at bygården er solgt gjennom hans selskap John Carew AS. Det er dermed styreleder, hans mor, Jorunn Randi Ryen Carew, som representerer firmaet.

Flod er styreleder i sitt eget selskap og vitner i saken.

Mest sett siste uken