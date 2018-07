John Edvin Lie begikk dobbeltdrap av venner i 1981 av frykt for å bli tystet på for våpentyverier

John Edvin Lie var med å skyte to personer med til sammen 29 skudd i brutal drapssak.

OSLO TINGRETT (Nettavisen): Mandag ble John Edvin Lie, tidligere kjent som Johnny Olsen, varetektsfengslet i fire uker siktet for drap og likskjending.

- Siktede var i nærheten av åstedet da han ble pågrepet. Vi har tekniske spor som knytter ham til drapet, men det ønsker vi å holde for oss selv, sier politiadvokat ved Oslo politidistrikt Pål-Fredrik Kraby til Nettavisen.

Lie ble på grepet onsdag ettermiddag, men nekter straffskyld etter siktelsen.

Politiadvokat ved Oslo politidistrikt Pål-Fredrik Kraby.

I Oslo tingrett fikk også politiet medhold i å holde mannen fullstendig isolert i en uke, i tillegg til brev- og besøksforbud og medieforbud i alle fire ukene.

I fengslingsmøtet kom møtte en tydelig sliten Lie i retten iført helgrå slitt joggedress og sandaler i bare føtter. Han kort mørkt blondt hår og tydelig spor av aske på begge hendene.

55-åringen er tidligere dømt for en rekke forhold, deriblant mange innbrudd. Mannen har også flere voldsdommer og den siste er fra 2014. I 1982 ble han dømt til 18 års fengsel for drap da to personer ble skutt på kloss hold.

Johnny Olsen er siktet for drap og likskjending etter funn av en død person i Oslo onsdag. Her er han sammen med sin forsvarer, Fridtjof Feydt i 2004, i forbindelse med at Olsen innrømmet å ha stått bak to uoppklarte bombeattentat mot Blitz-huset i Oslo i 1994 og 1995.

Drapsofre lurt i felle

I dommen fra Eidsivating lagmannsrett fra 1982 går det frem at Lie, B og C, planla å drepe to andre personer, D og E. Årsaken var at D og E hadde bistått Lie med å gjennomføre to våpeninnbrudd.

«Tyvegodset bestod av dynamitt m. v. og 43 AG-3 geværer, samt maskinpistol», går det frem av dommen.

Drapssaken Lie er dømt for går under navnet «Hadelandsdrapene». Våpentyveriene ble gjort fra Heimevernet i nærheten av Mandal og i Varden HV-leir på Nesodden. D og E var blitt lovet 20.000 kroner hver for sin bistand, etter at våpnene var solgt. Men D og E ville ha pengene raskt.

I januar 1982 ble Lie ført ut av retten.

Av frykt for å bli tystet på planla Lie, B og C at D og E «skulle tas av dage».

«Penger kunne ikke skaffes og Lie (red. anm.) var redd for at de (D og E) ville hevne seg, enten ved å gå løs på ham eller ved å tyste til politiet, slik at NGA ble «rullet opp». Lie drøftet dette med C og B ca 1 uke forut for drapene på Hadeland, og de 3 kom til at D og E måtte tas av dage.

Den nærmere plan for hvordan dette skulle gjøres, ble drøftet i de følgende dager, og de siste detaljer ble avtalt fredag 20. februar 1981 på Malmøya», heter det i dommen.

Planen var å lure D og E i en felle ved å lokke dem med nye oppdrag. Lie skulle fortelle dem at de hadde oppnådd kontakt med en person fra en våpenliga som var interessert i å kjøpe AG-3-ene. D og E ble fortalt at de måtte være med, slik at de kunne få pengene sine.

«Den virkelige planen gikk ut på at når man var kommet frem til et egnet sted, i Nannestad-distriktet, skulle D og E avlives ved at Lie skjøt dem bakfra med sin pistol, mens B skulle være sikringsvakt med sin maskinpistol», går det frem av dommen.

Drept med 29 skudd

På det egnede stedet ble D og E skutt fra kloss hold:

«Like før de var kommet på høyde med stedet hvor B sto, trakk Lie (red. anm.) sin pistol ut av skulderhylsteret og avfyrte i rask rekkefølge ett skudd mot nakken til hver av de to foran, det første mot E som kom seg ned på kne, det andre mot D som falt overende. Lie fikk så forkiling på pistolen.

B som, etter hva han har forklart, mente at avlivningen skulle skje ved broen, følte noe brast i ham da skuddene falt. Han hoppet frem på brøytekanten, så D ligge i vegen og E stå på kne. Han skjøt straks 4-5 skudd mot Es hode og bryst, og så noen skudd mot Ds hode. A hadde i mellomtiden fått pistolen i orden og skjøt på ny noen skudd mot D.»

Her er drapsvåpnene i "Hadelands-saken". Maskingevær og pistol.

Etter at D og E ble liggende livløse i veien slepte Lie og B etter tur de drepte bort på broen for å kaste dem over rekkverket og i elven.

«Men dette orket de ikke å gjennomføre. I stedet ble Es legeme slept noen meter ned mot elven på siden av broen. Da det kom en lyd fra D, skjøt de begge flere skudd i hans kropp med maskinpistolen. Lie skjøt også noen skudd mot Es legeme. D ble rammet av i alt 18 skudd, E av ialt 11, for begges vedkommende vesentlig i hode, bryst og skulder.»

I tillegg til at Lie ble dømt til 18 år i fengsel ble person B dømt til 12 års fengsel og C fikk også 18 års fengsel.

Høyreekstremist

Lie tilhørte også den gangen et høyreekstremt miljø og en av de som medvirket til drapene på D og E hadde militærutdannelse og stilling som sersjant.

Lie, B og C dannet en egen liten gruppe som fikk navnet «Norges Germanske Arme (N. G. A.)».

«Selv om de 3 ga gruppen et navn, «Norges Germanske Arme (N.G.A.)", hadde en del skytevåpen, med bæretillatelse for de fleste, hadde skaffet seg visse uniformseffekter og fått tegnet et emblem for NGA, kan de neppe betegnes som annet enn en liten gruppe som ønsket å utvikle og utbygge seg til en fastere organisasjon», heter det i dommen.

Det var fra dette huset på Malmøya i Oslo at den skjebnesvangre kjøreturen startet som endte med dobbeltdrap. Bildet er fra 23. februar 1981.

Politiet mener at mannens bakgrunn gjør ham farlig.

- I hovedsak er det tid og sted og vitneobservasjoner som gjør at vi knytter ham til saken. På bakgrunn av dette fant vi at det er mer sannsynlig at han har begått handlingen enn at han ikke har begått den, sier Kraby.

- Hans historikk viser en tilbøyelighet til å utføre alvorlig kriminalitet. Han er domfelt en rekke ganger, deriblant har han en drapsdom, sier Kraby.

Ukjent drapsoffer

Brannvesenet fikk først melding om at det var skogbrann nordvest for Hammern og nær Ullevålseterveien i Maridalen. Da de kom fram, viste det seg at det var et telt som hadde brent.

Den døde ble funnet noen hundre meter fra brannstedet.

Nettavisen er kjent med at da liket ble funnet i skogen i Maridalen i Oslo onsdag, var det fortsatt i brann.

Les også: Politiet vet ikke hvem ukjent drapsoffer er

En person ble funnet død i et utbrent telt i Maridalen i Oslo onsdag ettermiddag. En mann er pågrepet og siktet for drap og likskjending.

Politiet vet foreløpig ikke om funnstedet også er drapsstedet. Avdødes identitet er ikke fastslått. Vedkommende blir obdusert torsdag.

- Vi vet ikke noe om hvem offeret er, men jobber med å finne det ut, sier Kraby.

Etter det Nettavisen er kjent med skal Lie og hans forsvarer Fridtjof Feydt ha blitt fremvist bilder av mulige ofre, uten at dette har vært til hjelp med identifiseringen.

Verken Kraby eller Feydt ønsker å kommentere Nettavisens opplysninger.

I kjennelsen fra Oslo tingrett torsdag går det frem at politiet mener det er sannsynlig at Lie både har drept en person og tent på liket. Retten er samstemt i dette synet.

«Samlet sett mener retten at dette gjør det sannsynlig at siktede har drept eller medvirket til drap av den avdøde og senere tente på liket, eller medvirket til dette.»

- Jeg har ikke anledning til å si noe særlig om saken annet enn at min klient nekter straffskyld. Jeg vil ikke gå inn på hva han har gjort tidligere eller om det kan knyttes om til den nye saken han nå er siktet i, sier Lies forsvarer Fridtjof Feydt til Nettavisen.

Dømt for knivstikking av kvinne

I en dom i Oslo tingrett fra 2004 ble Lie dømt for å ha knivstukket en kvinne etter å ha vært på byen. Han ble i samme sak dømt til fem måneders fengsel for knivstikkingen og flere andre forhold.

«I sin politiforklaring har fornærmede forklart at det var tiltalte som stakk henne med kniv. Da de kom hjem om kvelden, hadde de satt seg i stua. Tiltalte var blitt mer og mer hissig, og gikk på henne med kniv i beinet. Hun kjente bare ett stikk. De andre rispene kan hun ikke huske, men det var hull i langbuksen hennes og hun begynte å blø. Det er på det rene at hun måtte sy seks sting på det dypeste kuttet.

(...). I retten er fremlagt bilder av fornærmede, som er tatt 10 dager etter knivstikkingen. Det fremkommer her tydelig stikkmerker på venstre legg og rundt venstre kne, samt rispemerker på venstre arm og kinn.»

