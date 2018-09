John Edvin Lie løslates – fortsatt siktet for likskjending

John Edvin Lie (55), som var siktet for drap i den såkalte Maridalen-saken tidligere i sommer, blir løslatt fra varetekt onsdag.

Det forteller politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby til Nettavisen.

– Siktede blir løslatt i ettermiddag. Vi vurderer at det ikke lenger er bevisforspillelsesfare. I det ligger det at det ikke er vitner han kan påvirke uten at de har vært avhørt, sier Kraby.

Lie, tidligere Johnny Olsen, ble siktet for drap og likskjending i forbindelse med at en 39 år gammel mann ble funnet forbrent og død ved en teltplass i Maridalen 18. juli i år.

– Politiet mener den fornærmede ikke er blitt drept. Derfor er den delen av siktelsen frafalt. Men vi opprettholder siktelsen på likskjending, som har en strafferamme på to år, sier Kraby.

Lie er tidligere dømt til 18 års fengsel for Hadelands-drapene i 1981. Etter at han slapp ut, har han bodd i skogen i flere år, og politiet har tidigere sagt at Lie bodde like ved der den avdøde 39-åringen ble funnet.

55-åringen har sittet i varetekt siden 19. juli, men har hele nektet for å ha kjennskap til avdøde, eller for å ha noe som helst med Maridalen-saken å gjøre. Han har forklart at han «var på feil sted til feil tid».

