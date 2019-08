John Fredriksen vil ikke overlate selskapene til døtrene

John Fredriksen (75) ønsker å trekke seg tilbake og overlate shippingimperiet til noen andre, men ikke døtrene, sier han i et intervju med TradeWinds.

Den norsk-kypriotiske shippingmagnaten og milliardæren har bestemt seg for å trekke seg tilbake og er på jakt etter noen som kan ta over styringen av selskapene, sier han til TradeWinds.

Fredriksen er styreleder i tankrederigiganten Frontline og eier en rekke andre selskaper knyttet til shipping, riggbransjen og lakseindustrien.

– Det vil være fint å endelig overføre mer ansvar og enda mer av eierskapet til andre. Jeg ser etter folk som kan ta over, sier John Fredriksen i et stort intervju med bransjeavisen TradeWinds, som er sitert i Dagens Næringsliv.

– Det må være folk som er smartere enn meg, som tenker langsiktig og som kan ta dette lenger.

Fredriksen har bestemt seg for at tvillingdøtrene Cecilie og Kathrine Fredriksen (35) ikke skal overta kontrollen over selskapene.

– Dette er en sak som jeg har jobbet litt med og diskutert med mine døtre. De skal ikke måtte leve med den jobbhverdagen jeg har hatt, sier han.

Ifølge Bloomberg er Fredriksen god for over åtte milliarder dollar, mer enn 75 milliarder kroner, og han er rangert som verdens 184. rikeste.

(©NTB)