Jon Georg Dale: - Har ikke overtatt et bompenge-opprør

Den nye samferdselsministeren kan ikke love mindre bompenger.

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET (Nettavisen): Fredag overtok Jon Georg Dale (Frp) som samferdselsminister etter Ketil Solvik-Olsen, som går av som statsråd fordi han skal flytte til USA med familien.

Dermed overtar Dale også Frps hodepine i regjeringen, nemlig bompengene som håves inn fra bilistene over hele landet.

- Vi har hele tiden jobbet for å få ned bompengeandelen. Frp har ikke flertall på Stortinget for å avvikle bompenger, og det har vi erkjent også i regjeringsplattformen, sier den ferske samferdselsministeren etter å ha fått nøkkelkortet til sitt nye kontor.

Hvert år tar staten inn ti milliarder kroner i bompenger fra bilistene, og på pressemøtet haglet derfor spørsmålene om bompenger fra pressen.

BOM-BOM: Jon Georg Dale overtok fredag som samferdselsminister, og de fleste spørsmålene han fikk handlet om bompenger.

- Det vil kreve mye tid



- Kan du love at det blir mindre bompenger med deg som samferdselsminister?

- Ambisjonen vår er at vi skal redusere kostnadene våre på å bygge hver meter vei, og hvis vi får til det gir det også grunnlag for at bompengene kan bli lavere. Det vil kreve mye tid og ressurser å få til det, men det er åpenbart en målsetting, sier Dale på spørsmål fra Nettavisen

Han understreker samtidig at de er nødt til å følge stortingsflertallet.

- Det er likevel sånn at Stortinget har sagt noe om hvor stor prosentandel av samferdselsprosjekter vi nå skal utvikle, som skal komme fra bompenger. Det komme vi fortsatt til å måtte legge til grunn, sier han.

- Kommer til å være bompenger



Dale viser til at regjeringen har betalt ned flere bompengeprosjekt, for å få vekk en del bompenger, men at de altså ikke får stanset innkrevingen.

- Så her kommer det til å være bompenger i Norge i årene fremover også, fordi det er et bredt lokalpolitisk forankret og fordi Stortinget mener det skal være slik, konstaterer han.

- Hva vil du konkret gjøre for å få ned bompengene?

- Vi har hatt mange store reformer i transportsektoren de siste årene, og det må fortsette. Det kommer vi til å nyte godt av. Vi ser jo at Nye Veier AS bidrar til å få ned kostnadene på de veiprosjektene de er igang med, og vi må gjøre flere slik grep som gjør at vi kan bygge mer helhetlig - og med det også få ned kostnadene, sier statsråden, og legger til:

- Vi får da bedre infrastruktur, bedre veier og vi får flere meter vei for hver kroner vi bruker, og det vil alle norske bilister tjene på.

- Ikke overtatt noe opprør

Bompengene, som flere Frp-politikere lovet å fjerne om de kom i regjering, skaper reaksjoner mange steder i landet. Blant annet på Nord-Jæren, der folk demonstrerer mot den planlagte bomringen der.

Frontfiguren mot bomringen, Alexandra Lind, sier henne familie kommer til å bruke 3300 kroner i måneden, og 39.600 kroner i året i bompenger.

Selv avviser Dale at han har overtatt et opprør fra Solvik-Olsen.

- Ketil har ikke overlatt noe bompenge-opprør, men jeg ser det er store diskusjoner om bompenger på Nord-Jæren. Det er også bompenger som er lokalt forankret, og det betyr at når man faktisk gjør prioriteringer om at man ønsker så store samferdselsbygginger, delvis finansiert med bompenger, så er det mulig for lokalbefolkningen å reagere på det, sier han.

