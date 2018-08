Landbruksminister Jon-Georg Dale blir ny samferdselsminister.

Torsdag ble det kjent at Kjetil Solvik-Olsen går av som samferdselsminister. Solvik-Olsen skriver i Nettavisen at han gjør dette for å holde løftet til kona om å en dag prioritere hennes karriere. Han følger nå henne til Alabama i USA der hun skal jobbe som lege.

STØTTER KONA: Ketil Solvik-Olsen (Frp) går av som samferdselsminister for å følge familien til USA der kona Tone Solvik-Olsen skal jobbe som lege på et barnesykehus.

Frps Bård Hoksrud overtar landbruksdepartementet. Han sitter i dag i Stortingets Helse- og omsorgskomite, og har tidligere vært statssekretær i Samferdselsdepartementet.

Samtidig går Terje Søviknes ut av regjering. Ny olje- og energiminister er Kjell-Børge Freiberg, skriver DN. Freiberg har i mange år vært ordfører i Hadsel i Nordland.

NY MINISTER: Kjell-Børge Freiberg blir ny olje- og energiminister.

Onsdag ble det kjent at Bent Høie har søkt på jobben som fylkesmann i Rogaland. Dermed ser det ut til at også han er på vei ut av regjeringen.

Statsminister Erna Solberg varsler endringer i statsråd fredag 31. august, men sier ikke hvilke endringer som vil bli gjort.

