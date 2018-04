Jonas Gahr Støre: - Klassisk at Siv Jensen skryter av seg selv og rakker ned på andre

Ap-lederen med flere stikk mot Frp, som han mener stemmer ned deres forslag som kan forhindre sosial kontroll av kvinner i innvandrerfamilier.

GARDERMOEN (Nettavisen): Fredag åpnet Fremskrittspartiet (Frp) sitt landsmøte. Finansminister Siv Jensen åpnet det hele med å tale til sine partifeller.

I talen sa hun at Ap-leder Jonas Gahr Støre er en «svak leder».

- Dette var en klassisk Frp-tale, der Siv Jensen skryter av seg selv og rakker ned på andre. Samtidig vet vi resultatene av politikken regjeringen fører: Større forskjeller, svakere rettigheter for arbeidstagere, privatisering av velferden, sier Ap-leder Støre til Nettavisen.

Jensen påpekte også at Sylvi Listhaug hadde gjort en strålende jobb da hun satt i regjering. Frp-lederen hevdet videre at en «feig innvandringspolitikk» var en av de viktigste årsakene til at Ap tapte stortingsvalget i fjor høst. Partileder Støre ble ikke levnet mye ære i Jensens åpningstale til partiets landsmøte på Gardermoen fredag:

Frp-leder Siv jensen fikk applaus flere ganger under talen til landsmøtet.

– Vi ser en svak leder for det største opposisjonspartiet som står i spagat i mange viktige saker, lød Jensens beskrivelse.

– Den ene dagen prøver Støre å tøffe seg i innvandringspolitikken. Men så stikker han halen mellom beina når han møtes med store reaksjoner internt, der flere lokallag tvert imot vedtar at de ønsker stor økning i innvandringen, fortsatte hun.

Støre: - Ikke overrasket over kritikk

Ap-lederen trekker på skuldrene over kritikken fra Frp-lederen, og er offensiv når har slår tilbake med egne politiske standpunkter:

- At det kommer sterke karakteristikker av meg og Arbeiderpartiet er ikke veldig overraskende fra den kanten, sier Støre.

- Men jeg merker meg at finansministeren også kritiserer LO, en organisasjon som er opptatt av interessene til 900.000 helt vanlige mennesker. Det hun ikke tar inn over seg er at de har gjennomført en politikk som har gjort hverdagen for arbeidsfolk vanskeligere de har svekket arbeidsmiljøloven, gjort det lettere for arbeidsgivere å ansette midlertidig, de har ingen nye tiltak mot sosial dumping og for hvert år som går sørger for at fagforeningsfradraget blir mindre og mindre verdt. Det er ikke et parti som står på arbeidstakernes side. Arbeiderpartiet står på vanlige lønnsmottageres side.

I sin tale framhevet Jensen også at regjeringen har sørget for skatte- og avgiftsreduksjoner på over 24 milliarder kroner til folk flest i løpet av tiden de har sittet i regjering. Frp har sittet i regjering siden valget 2013.

En gjennomgang Faktisk.no har gjort slår også fast at gjennomsnittsfamilien har fått 10.000 kroner mer per år i skattelette siden Frp kom i regjering høsten 2013.

Tidligere denne uken ble det også kjent at de rikeste i landet får hundre ganger mer i skattelette enn de med lav inntekt.

- Arbeiderpartiet ville tatt veldig mange andre valg enn det hun og regjeringen gjør. Vi ville snakket om Norges muligheter på en måte som trekker alle med og ikke setter folk opp mot hverandre. Vi ville vist at Norge på sitt beste er et Norge hvor forskjellene blir mindre, ikke større. Et Norge hvor vi sammen satser på at alle får kunnskap og kompetanse og der vi ikke bare snakker om klimaendringene men gjør noe med dem, sier Støre.

Lysbakken: - Nesten ingenting til fattige

SV-leder Audun Lysbakken støtter seg til kritikken av Jensen og Frp:

- Siv Jensen lovet mer til de med mye fra før og nesten ingenting til de som trenger det mest. Til tross for forsøket på å breie ut partiet med skole- og miljøpolitikk, var dette dessverre et gjenkjennelig Frp, sier SV-leder Audun Lysbakken til Nettavisen.

- De rike har fått 100 ganger mer i skattelette enn vanlige folk, og Siv Jensen lovet dem enda mer. Samtidig hadde ikke Siv Jensen noen løfter til de uføre, minstepensjonistene, de som sliter på boligmarkedet, de fattige barna. Denne talen er nok et bevis på at Frp ikke et parti for folk flest. De er et parti for den økonomiske eliten.

I sin tale sa Jensen at Ap har bidratt til at en viktig debatt har sporet av.

– Det er ikke hatprat å ønske streng innvandringspolitikk eller å kreve at innvandrere må lære seg norsk og tilpasse seg det norske samfunnet, sa Frp-lederen.

Sosial kontroll var også tema i Jensens tale. Jensen tok opp at jenter og kvinner i innvandrerfamilier er underlagt restriksjoner som hvem de kan kysse og gifte seg med.

- Ære i det norske samfunnet følger ikke familien. I Norge får du ære gjennom innsats i jobb, skole og i tjeneste for det norske samfunnet.

Støtte og kritikk fra SV

Ap savner handlekraft fra Frp og regjeringen.

- Siv Jensen snakket mye om sosial kontroll i en del innvandringsmiljøet, og det er det grunn til å ta på alvor. Problemet er at Frp ikke gjør noe med det. Ap har lyttet til de kvinner og menn som opplever dette, vi har fremmet forslag i Stortinget, men Frp stemmer mot. For bare noen uker siden stemte de mot å stille krav til trossamfunn om å jobbe for inkludering og likestilling, sier Støre til Nettavisen.

I sin tale kom det frem at Jensen setter av midler til 700 nye sykehjemsplasser i revidert nasjonalbudsjett og lover alle sykehjem penger til eget kjøkken og kokk.

– Det betyr at Fremskrittspartiet i regjering har gitt tilskudd til over 13.000 sykehjemsplasser, sa Jensen.

Lovnadene om nye sykehjemsplasser støttes av SV, men Lysbakken er ikke helt fornøyd:

- Hvis Frp kommer med 700 sykehjemsplasser er vi klar til å støtte det, men det er litt seint å komme med det etter fem år med flust av brutte løfter til de eldre. Frp har sviktet de eldre, fordi de har prioritert den økonomiske eliten, tordner Lysbakken til Nettavisen, og fortsetter med å kritisere skattelettene de rikeste i landet har fått:

- Den økonomiske eliten er viktigst for Frp, ikke vanlige folk. Vanvittig mye penger brukes på skattekutt folk flest ikke ser noe til. Samtidig får sjefene mer makt i arbeidslivet, på bekostning av arbeidsfolk. Siv Jensen er milliardærenes og sjefenes beste venn. Det Norge trenger er det helt motsatte av det hun varslet i talen sin i dag. Vi trenger en økonomisk politikk for de mange, ikke de få på toppen.

