Støre: - Listhaug nører opp under hatet som tok så mange liv 22. juli

Norge har en justisminister som nører opp under hat, og en statsminister som lar høyrepopulister i egne rekker holde på, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre.

I sin tale til partiets landsstyremøte tirsdag tok han på nytt et kraftig oppgjør med justisminister Sylvi Listhaug (Frp).

Støre minnet om at hatet rammet Ap og AUF, men at Norge i tiden etter 22.-juliterroren sto sammen om å ta vare på dem som ble rammet, og om å bekjempe terrorhandlinger og hatet som «drapene på våre ungdommer sprang ut av».

– I dag har vi en regjering som rokker ved dette, sa Støre, og kom med en bredside mot regjeringen:

– En justisminister som bevisst, kalkulert, nører oppunder akkurat det hatet som tok så mange liv 22. juli. En kunnskapsminister som tror 22. juli for oss er et spill – et kort – eller et hvilket som helst «argument». Og en statsminister som – igjen – med et skuldertrekk viser sin feighet og lar høyrepopulistene i egne rekker holde på, sa Støre.

– Det har de siste dagene ført til at ofre fra Utøya, pårørende, venner og mange flere har reist seg i protest. Dit har altså samboerskapet med Fremskrittspartiet tatt partiet Høyre. Til uanstendighetens utmark. På en helg ble noe i norsk politikk endret, sa han, til langvarig applaus fra landsmøtedelegatene.

– For tøft

Listhaugs Facebook-oppdatering om at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet» er bakgrunnen for konflikten.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanners (H) påstand om at Støre trekker «22. juli-kortet» som svar på kritikken fra Listhaug, skapte raseri blant mange AUF-medlemmer. Høyrenestlederen beklaget raskt søndag at han i det aktuelle VG-intervjuet brukte formuleringen «22. juli-kortet».

Statsminister Erna Solberg (H) sier hun forstår at alle debatter om terror – og spesielt en debatt som er blitt såpass politisert – er vanskelig for Arbeiderpartiet og AUF.

Overfor TV 2 gjentok hun mandag at hun synes både bildebruken og tonen i Listhaugs innlegg var for tøff, og at det er over grensen for hva som er akseptabelt i en politisk debatt. Hun gjentok også at retorikken setter selve debatten om forslaget i skyggen.

Mer om innvandring

I sin tale brukte Støre mye tid på å skissere hvordan partiet skal komme seg på beina igjen etter valgnederlaget i fjor høst. Akkurat da partiet skulle reise seg før jul, sprakk metoo-ballongen.

Konkret viste partilederen til at Ap ikke nådde de mange velgerne i fagbevegelsen, og heller ikke har vært nok til stede i innvandringsdebatten.

Ap må komme nærmere velgerne og i større grad være til stede i debattene som går rundt kjøkkenbordet til folk, poengterte Støre.

– For mange av velgerne opplevde at vi skygget unna innvandring som tema – i frykt for å spille på Frps banehalvdel. Det var feil. Vi skal ta den debatten, men vi skal ta den på våre premisser, sa han.

Støre kom også med nyheten om at Ap setter ned et utvalg som skal se på barn og unges oppvekstvilkår. Derimot snakket han ikke om norsk tilslutning til EUs energibyrå Acer, en sak som har skapt opprør på grasrota i Ap og i fagbevegelsen.

